Des représentants du Saguenay-Lac-Saint-Jean tendent la main aux députés élus

Si elle remporte l'élection municipale du 7 novembre, la mairesse sortante de Saguenay et cheffe de l’Équipe du renouveau démocratique, Josée Néron, s'engage à collaborer avec les deux députés du territoire, Richard Martel (Chicoutimi-Le Fjord) et Mario Simard (Jonquière) afin que Saguenay reçoive des investissements fédéraux, notamment pour la zone industrialo-portuaire.

Elle a rappelé l'importance qu’un observatoire sur l’aluminium voit le jour et que tous les emplois fédéraux soient maintenus à Saguenay. Elle souhaite aussi que la base militaire de Bagotville reçoive les montants nécessaires pour moderniser ses infrastructures.

La mairesse de Saguenay, Josée Néron Photo : Radio-Canada

J’entends respecter le choix de la population au niveau des différents élus. Si je suis réélue le 7 novembre prochain, j’entends continuer là où on va avoir laissé et travailler avec eux pour s’assurer que notre ville et notre région tirent notre part du gâteau dans les investissements fédéraux , a assuré Mme Néron.

Pour sa part, la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord veut s'assurer que les projets régionaux fassent leur chemin jusqu'à Ottawa et espère que le développement économique sera au cœur des priorités des élus.

On va s'assurer que la situation de la main-d'œuvre, les projets régionaux qui sont portés par les instances régionales continuent d’être au cœur des discussions à Ottawa. C’est notre rôle de le faire et on va travailler aussi avec les acteurs présents dans la région qui ont déjà une bonne connaissance des dossiers , a commenté la vice-présidente et directrice générale Sandra Rossignol, ajoutant que les investissements au Port de Saguenay étaient cruciaux pour l’ensemble de la région.

Quelques jours avant le déclenchement de la campagne, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements de 33 millions de dollars pour un important projet de convoyeur électrique. Le gouvernement du Québec a investi la même somme pour améliorer le rendement et les fonctions des installations portuaires.

Les installations de Port Saguenay à La Baie. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Pour Sandra Rossignol, la relance économique doit faire partie des priorités du gouvernement alors que la pandémie de COVID-19 fait toujours rage.

C’est une période au cours de laquelle il est essentiel que les gouvernements jouent un rôle afin de stimuler l’économie. On parle beaucoup de la relance, on est dans une quatrième vague, nos entreprises ont été impactées en cette pandémie, elles veulent revivre, donc c’est important de parler de relance économique , a-t-elle mentionné.

Avec des informations de Louis Martineau