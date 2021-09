Sarah Dash du groupe Labelle, qui a chanté Lady Marmalade, est morte

La chanteuse et cofondatrice du groupe Labelle, qui a connu beaucoup de succès avec la chanson Lady Marmalade, dont les paroles incluent la fameuse phrase en français « Voulez-vous coucher avec moi ce soir », est morte à l’âge de 76 ans. Les causes de sa mort n'ont pas été dévoilées.

L’une des membres de ce groupe, Patti LaBelle, a confirmé la nouvelle en soulignant qu’elles étaient sur scène ensemble samedi dernier. C’était un moment important et inoubliable. Sarah Dash était une personne incroyable, talentueuse, belle et aimante que j’ai eu le privilège d’avoir dans ma vie. Je pouvais toujours compter sur elle. Sara était une amie loyale et prenait la parole pour les personnes qui ne pouvaient pas le faire , a-t-elle écrit sur Twitter.

Lady Marmalade, écrite par Bob Crewe  (Nouvelle fenêtre) et le chanteur du groupe The Eleventh Hour, Kenny Nolan, est d’abord sortie en 1974. C’est lorsque Labelle l’a reprise que la chanson est devenue mondialement connue. En 1975, elle a été au sommet du palmarès américain.

En 2001, la chanson a été reprise par Christine Aguilera, Pink, Lil' Kim et Mya pour la bande sonore du film Moulin rouge, mais aussi par beaucoup d'autres artistes.

Née en 1945 aux États-Unis, dans le New Jersey, Sarah Dash a formé un groupe avec Cindy Birdsong, Patti LaBelle et Nona Hendryx au début des années 1960. Après le départ de Cindy Birdsong, le groupe est devenu Labelle en 1971, puis s’est séparé en 1976. Sarah Dash a continué sa carrière en solo. Labelle s’est retrouvé en 2008 et a sorti un nouvel album.