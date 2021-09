Trois cas actifs de COVID-19 et une hospitalisation en Abitibi-Témiscamingue

Toutefois, une personne contaminée à la COVID-19 est hospitalisée à Rouyn-Noranda.

Baisse du nombre de cas actifs

Mardi, la santé publique régionale confirmait la détection de deux cas de COVID-19 dans la MRC de la Vallée-de-l'Or.

La région compte trois cas actifs, deux dans la Vallée-de-l’Or et un à Rouyn-Noranda.

Le Québec compte 587 nouveaux cas de COVID-19 et neuf décès de plus. Plus de 500 nouveaux cas et huit décès sont aussi signalés en Ontario.