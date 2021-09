Des Premières Nations n’ont pas pu voter le jour de l'élection

Pour certains, les bureaux de vote étaient situés à des centaines de kilomètres du lieu de résidence; pour d’autres, aucun bureau de vote n’a ouvert ses portes dans la communauté malgré une indication contraire dans la carte d’électeur.

Pour trois Premières Nations éloignées accessibles seulement par avion – Cat Lake, Poplar Hill et Pikangikum – il n'y avait tout simplement pas de bureau de vote pour les résidents le jour de l'élection.

Au début de la campagne électorale, ces Premières Nations ont indiqué que plusieurs membres de leurs communautés seraient en déplacement lors de la période électorale pour la saison de chasse, de pêche et de cueillette et seraient incapables de voter.

Selon monsieur Grenier, Élections Canada est en discussion avec le SCFP et les conseils scolaires.

Selon Réjean Grenier, porte-parole d'Élections Canada, l'organisation est allée à la rencontre de ces communautés pour trouver des solutions. Une entente aurait été conclue pour ouvrir des bureaux de vote par anticipation au sein des Premières Nations du 10 au 13 septembre.

Les dirigeants et les résidents des trois Premières Nations étaient surpris d’apprendre que le bureau de vote du jour du scrutin avait été remplacé par le bureau de vote par anticipation.

Élections Canada enquête sur l’effort de communication qui a été déployé au sein de ces communautés.

Rien n'indique qu'il n'y aurait pas de bureaux de vote dans ces communautés simplement parce qu'elles ont obtenu un vote par anticipation , critique Tania Cameron, une employée du NPDNouveau Parti démocratique qui travaille pour faciliter l’accès au vote des électeurs des Premières Nations dans les réserves depuis des années.

C'est ridicule, parce que des bureaux de vote par anticipation ont eu lieu dans des villes et villages à travers le Canada, et ces villes et villages ont toujours un bureau de vote le jour des élections.

Une citation de :Tania Cameron, employée du NPD et activiste pour l'accès au vote dans les Premières Nations.