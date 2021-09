Les Fugees se réunissent pour la première fois en 15 ans pour une tournée

Le groupe formé de Wyclef Jean, Lauryn Hill et Pras Michel a annoncé mardi qu’il serait de retour sur scène pour célébrer le 25e anniversaire de l’album The Score, sorti en 1996. Le trio se lance dès demain dans une minitournée qui le mènera aux États-Unis, en Europe et en Afrique.

Killing me Softly, Ready or Not, Fu-Gee-La… Avec ses tubes intemporels, le deuxième album des Fugees a contribué à faire connaître le trio de hip-hop à l’échelle planétaire, remportant le Grammy du meilleur album de rap en 1997 et se vendant à plus de 22 millions d'exemplaires.

Malheureusement, ça a également été le dernier album du groupe, qui s’est séparé en 1997; une implosion qui a pavé la voie à des carrières solos fructueuses, d'abord celles de Lauryn Hill et de Wyclef Jean, puis dans une moindre mesure, celle de Pras Michel.

La dernière tournée du groupe remonte à 2006. Une réunion qui avait été assombrie par la relation complexe entre Wyclef Jean et Lauryn Hill, mais aussi par le comportement erratique de Hill à l’époque, selon le site spécialisé Pitchfork.

Un exemple de réconciliation

Les Fugees ont une histoire complexe, mais percutante , a affirmé Lauryn Hill dans un communiqué. J’ai décidé d’honorer cet album significatif, son anniversaire et nos fans en créant une plateforme pour s’unir, jouer la musique qui nous tient à cœur et devenir un exemple de réconciliation à travers le monde.

De son côté, Wyclef Jean a ajouté : Je célèbre 25 ans avec les Fugees, et le premier souvenir que j’ai, c’est que nous avions fait le vœu de ne pas seulement faire de la musique, mais aussi de lancer un mouvement. Nous voulions être la voix des personnes qui n’en ont pas. En cette période difficile, je suis reconnaissant que Dieu nous rassemble.

Le groupe amorcera sa tournée mercredi soir à New York, dans un lieu qui n’a pas été révélé, avant de se déplacer à Chicago le 2 novembre. Après quelques concerts aux États-Unis, les Fugees visiteront Paris et Londres avant d’aller au Nigeria et au Ghana.