Le Village hanté sera de retour à Drummondville en octobre

Afin de réduire l'achalandage sur le site et de respecter les mesures sanitaires, la section familiale qui fait habituellement partie du village ne sera pas aménagée cette année.

La directrice des communications du Village québécois d'antan de Drummondville, Stéfany Duguay, explique que cette année le village s'adresse uniquement à un public averti, puisque l'horreur sera bien présent.

C'est un concept développé cette année pour les amateurs d'horreur, du côté lugubre. Une citation de :Stefany Duguay, directrice de communications du Village québécois d'antan

Une vingtaine de maisons pourront être visitées, des espaces extérieurs seront animés et des créatures vont arpenter les lieux. Selon Stéfany Duguay, l'activité est recommandée pour les 13 ans et plus. Les parents sont toutefois invités à juger si leur adolescent devrait participer à cette expérience d'épouvante.

Le village hanté sera ouvert au public tous les vendredis et samedis d'octobre, de même que le jour de l'Halloween, le dimanche 31 octobre.

Les visiteurs sont invités à acheter leur billet en ligne à l'avance.