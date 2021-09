Le Québec enregistre 587 nouveaux cas de COVID-19 et 9 décès supplémentaires

La moyenne mobile sur 7 jours des nouveaux cas quotidiens est relativement stable à 748 cas (contre 744 la semaine dernière), ce qui semble confirmer que le Québec a atteint un plateau.

Le bilan fait aussi état de 6 hospitalisations de moins, pour un total de 274, dont 86 aux soins intensifs. Cela représente 44 hospitalisations de plus par rapport à mardi dernier (+19 % sur une semaine)

Neuf nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui porte à 11 335 le nombre de personnes ayant succombé à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Le 19 septembre, 22 917 prélèvements ont été analysés (taux de positivité de 2,5 %).

L’évolution de la COVID-19 au Québec

Éclosions en hausse

Le ministère de la Santé recense 551 éclosions au Québec, soit 112 de plus que mardi 14 septembre. Cette hausse est aux trois quarts attribuables à la hausse des éclosions dans les classes qui sont passées de 95 à 177 en une semaine.

Signalons aussi une grosse éclosion dans la résidence pour aînés le Manoir Gouin à Montréal où 30 % des 107 résidents ont été déclarés positifs à la COVID-19.

La vaccination progresse... lentement

En tout, 10 204 doses de vaccin ont été administrées en plus, dont un tiers de premières doses. En tout, 89 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 84,4 % des personnes éligibles sont adéquatement vaccinées.

Par ailleurs, Laval demeure la région où la contagion est la plus forte avec un taux de cas actifs de 149,6 par tranche de 100 000 habitants, un taux en baisse de 5 points depuis hier. Montréal vient en deuxième position avec un taux de cas actifs de 111,4, en baisse de 3 points, suivie des Laurentides (109,2) et de Lanaudière à 92,6 cas pour 100 000 habitants, en baisse de 9 points depuis hier.

La moyenne québécoise s’établit quant à elle à 74,3 cas pour 100 000 habitants (-2,6 points en 24 heures).