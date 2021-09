Justin Trudeau s’offre un bain de foule

M. Trudeau s’est rendu au métro Jarry, peu avant 8 h, mardi.

Des dizaines de personnes le félicitaient et se faisaient prendre en photo à ses côtés.

Le chef libéral, la voix un peu éraillée, mais visiblement en forme, a remercié la foule présente, saluant et s'entretenant brièvement avec ceux et celles qui sollicitaient son attention.

Un journaliste lui a demandé si les 600 millions de dollars dépensés pour ces élections étaient justifiés pour arriver au même résultat .

Les gens ont un mandat clair , a répondu M. Trudeau.

Une femme lui a demandé s’il allait en faire plus pour l’environnement, lui faisant remarquer que son gouvernement avait beaucoup investi dans les énergies fossiles.

On avait le meilleur plan pour l’environnement et j’ai hâte d’y aller plus vite encore. Il faut faire une transition, absolument, mais il faut la faire le plus rapidement possible et c’est ce qu’on est en train de faire. On va mettre un plafond absolu sur les émissions des énergies fossiles et on va les réduire jusqu’à zéro. C’est un plan extrêmement fort , a-t-il dit.

Au lendemain de l'élection, les libéraux ont fait élire ou sont en passe de faire élire 158 députés; les conservateurs en comptent 119. Le NPD en obtient 25 et le Bloc québécois, 34. Le Parti vert, lui, en compte 2.

Les votes reçus par la poste dans les bureaux locaux d'Élections Canada dans chaque circonscription doivent encore être comptés.