L’Î.-P.-É prépare l’entrée en vigueur de son passeport vaccinal

La médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard, la Dre Heather Morrison, et le premier ministre, Dennis King, sont du même avis sur l'évolution de la pandémie de COVID-19. « Nous sommes en meilleure posture cette semaine », déclarent-ils. La province enregistre trois nouveaux cas mardi.

La Dre Heather Morrison semble pousser un soupir de soulagement, après que la semaine dernière ait été très difficile pour plusieurs Insulaires. L'Île-du-Prince-Édouard compte actuellement 47 cas actif.

Passeport vaccinal dès le 5 octobre

Le passeport vaccinal sera requis pour participer à des rassemblements intérieurs et extérieurs comme des spectacles, des festivals, des mariages ou encore pour aller au restaurant. La preuve vaccinale devra être utilisée à partir du 5 octobre. Le premier ministre affirme que plus de détails seront bientôt donnés à ce sujet.

Pour les premiers temps, les Insulaires pourront montrer une copie papier d’une preuve de vaccination, mais la province dit travailler à l'élaboration d'un système utilisant un code QR.

Pour la Dre Heather Morrison, il est évident que le gouvernement doit travailler avec les provinces voisines pour s'assurer du bon fonctionnement de ce passeport vaccinal. On veut que le passeport vaccinal soit utilisé à Montréal, et on veut que leur passeport soit utilisé , soutient-elle.

Un comité analyse la situation et décidera si le passeport viendra remplacer ou sera complémentaire au laissez-passer de l'Î.-P.-É., (PEI Pass).

Politique de vaccination des travailleurs gouvernementaux

À compter de vendredi, certains travailleurs de la fonction publique provinciale devront présenter une preuve vaccinale ou passer des tests de dépistages réguliers, une à trois fois par semaine.

Chaque ministère s’affaire à élaborer une liste de travailleurs qui devront respecter ces nouvelles consignes, comme les employés gouvernementaux, les professeurs et les éducateurs en garderie.

L’éclosion à l’École West Royalty sous contrôle

La médecin hygiéniste en chef confirme que 24 enfants et cinq adultes ont été infectés par la COVID-19, en lien avec l’éclosion de l’École West Royalty de Charlottetown, dont un cas enregistré à l’école La Belle Cloche. Environ 580 personnes ayant eu des contacts étroits avec ces cas confirmés et ont dû s'isoler.

Au total, 92,8 % de la population de l'Île-du-Prince-Édouard a reçu une dose du vaccin et 85,1 % des personnes admissibles sont doublement vaccinées.