Réélection de Daniel Vandal dans Saint-Boniface-Saint-Vital

Même si le résultat final est le même qu’en 2019, Daniel Vandal a tenu à souligner la pertinence de déclencher une élection anticipée.

M. Vandal, qui a été ministre dans le cabinet de Justin Trudeau, s'est engagé à travailler pour les infrastructures de Winnipeg lors de ce nouveau mandat.

La réconciliation avec les peuples autochtones ainsi que le projet de loi pour moderniser et renforcer la Loi sur les langues officielles feront partie de ses autres priorités, indique Daniel Vandal.

Le candidat du Parti conservateur du Canada (PCC) dans Saint-Boniface-Saint-Vital, Shola Agboola, admet que le port du masque a été un frein pour communiquer avec les électeurs.

La plupart des gens avec qui il a discuté durant la campagne électorale souhaitent que la crise sanitaire causée par la pandémie soit réglée et désirent un retour à la normale dès que possible .

Shola Agboola ajoute que l’impact économique de la COVID-19 demeure une source d’inquiétude pour plusieurs familles de la circonscription.

La candidate néo-démocrate dans Saint-Boniface-Saint-Vital, Meghan Waters, s’attendait à mener une petite campagne électorale , mais les ressources disponibles lui ont permis d’en mener une plus grande que ce qu’elle avait anticipé.

On s’attendait à poser seulement quelques affiches et [...] distribuer quelques dépliants, mais on a reçu au-delà de 13 000 $ en dons. [...] On avait plusieurs bénévoles pour aider, alors c’est vraiment bien.

Une citation de :Meghan Waters, candidate du Nouveau Parti démocratique (NPD) dans la circonscription de Saint-Boniface-Saint-Vital