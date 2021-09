Kristina Michaud : une équipe déjà prête à relancer les dossiers

Il s’agit maintenant, dit-elle, de poursuivre le travail. On sait ce qu’il faut prioriser. On n’a pas arrêté durant la campagne de répondre aux demandes des citoyens.

Kristina Michaud souhaite notamment mettre de l’avant le financement de certaines infrastructures régionales qui se fait attendre parfois depuis plusieurs années. On veut s’assurer qu’on ait les sommes dues pour la mise à niveau de nos infrastructures que ce soit le quai des Méchins, de Miguasha, de l’édifice fédérale à Matane ou complexe aquatique [de Matane]. On a beaucoup de dossiers qu’on voudrait mettre à terme.

Il s’agit, selon la députée, de projets qui pourraient aider au développement, mais aussi à la relance économique de la région.

La députée souligne que la prochaine étape sera aussi de traverser les élections municipales qui auront lieu le 7 novembre prochain. J’ai bien hâte de voir qui sera en place. Dans ma région, il y a beaucoup de gens qui étaient là, qui se représentent à nouveau. Ça facilitera peut-être le travail pour les dossiers qui sont en cours. Sinon j’entendrai les priorités et on travaillera avec ça.

Kristina Michaud espère que le prochain mandat sera plus long que le dernier qui n'aura duré que 22 mois. On a plongé la population dans une élection qui était non désirée, en temps de pandémie, à un moment où les cas augmentaient et tout ça, pour à peu près le même résultat.

La députée l’avoue, elle ne détesterait pas un mandat de quatre ans. On le sait, la machine fédérale est extrêmement lente et extrêmement compliquée. C’est long de changer des lois, changer des programmes et avoir les fonds nécessaires.