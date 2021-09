Les candidats de Trois-Rivières gardent espoir en attendant un résultat

La lutte serrée dans la circonscription de Trois-Rivières se jouera lors du dépouillement des votes par la poste. Les candidats se sont échangés la tête de la course pendant la soirée et la nuit suivant le scrutin.

Mardi matin, seulement quelques dizaines de voix séparent les deux meneurs, René Villemure pour le Bloc québécois et Yves Lévesque pour le Parti conservateur.

L’ancien maire de Trois-Rivières estime que les votes auparavant accordés au NPD auraient été partagés entre les libéraux et les néo-démocrates. Le millier de voix données au Parti populaire auraient quant à eux grugé des votes aux conservateurs.

Il y a toujours des raisons, mais à la fin, ce qui compte, c’est le résultat. J’ai toujours dit: Quand tu finis premier, tu finis premier., affirme Yves Lévesque.

S’il n’est de nouveau pas élu, il ne souhaite pas se présenter aux prochaines élections. Je suis un peu comme Dominique Michel moi. Je dis ; non, non, non. Après ça on verra , blague-t-il au micro de l’émission Toujours le matin.

Yves Lévesque croit que l’avenir de son chef n’est pas décidé non plus. Erin [O’Toole] était un nouveau chef. Ce n’était pas évident. Il a le temps, je pense, de se préparer pour la prochaine [élection], en espérant qu’il n’y en aura pas dans 18 mois , souhaite le candidat conservateur.

Pendant la nuit, le candidat meneur pour le moment, René Villemure, se disait serein de voir les résultats aussi serrés. Chaque vote compte, c’est l’illustration parfaite de l’expression , déclare le bloquiste. En attendant le dépouillement des bulletins postaux, il aimerait prendre un peu de repos.

Même le candidat du Parti libéral demeure dans la course, alors qu’un peu plus de 800 voix le séparent de la tête. Selon les données d’Élections Canada, 3397 trousses de vote par la poste ont été acheminées aux électeurs trifluviens.

On n’a pas le choix d’y croire encore , déclare Martin Francoeur à la vue de ces données. Il estime que la décision de déclencher des élections a rendu les citoyens mécontents dès le départ.

L’ancien éditorialiste du Nouvelliste n’a pour le moment de plan pour son avenir professionnel. Je viens de vivre les 35 jours les plus intenses de ma vie. Je vais devoir prendre le temps pour un, connaître le résultat final, deux, retomber sur mes pieds, prendre un peu de repos et évaluer quelle sera la suite au niveau professionnel, peu importe le résultat , affirme-t-il au micro de Toujours le matin.

Au Canada, ce sont 18 circonscriptions qui doivent attendre le dépouillement du vote postal pour pouvoir déclarer un vainqueur.