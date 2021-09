Legault travaillera avec Trudeau, malgré son appui tacite aux conservateurs

Je félicite Justin Trudeau pour sa victoire , a ainsi écrit M. Legault sur Twitter, mardi matin. Je travaillerai avec lui pour faire avancer les intérêts du Québec , a-t-il précisé.

Les chefs de l'opposition à l'Assemblée nationale n'ont quant à eux pas manqué l'occasion d'écorcher le chef caquiste, lui qui avait invité les nationalistes québécois, début septembre, à « se méfier » des libéraux, des néo-démocrates et des verts.

Il avait dénoncé les tendances centralisatrices de ces trois partis, les estimant dangereuses . Il trouvait davantage de vertus aux conservateurs.

Le grand perdant, c'est François Legault. Il a parié gros et il a perdu. Dans cette défaite, il a entraîné tous les Québécois. Une citation de :Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

La cheffe du Parti libéral du Québec n'a ainsi pas mâché ses mots à l'endroit du premier ministre. Au dire de Dominique Anglade, les relations seront certainement plus complexes entre Québec et Ottawa, en raison de l'appui du premier ministre au Parti conservateur.

Le chef du Parti québécois s'est aussi montré inquiet des éventuelles relations de la province avec le fédéral. On se retrouve donc dans un cul-de-sac, ce matin , a lancé Paul St-Pierre Plamondon, en point de presse à l'Assemblée nationale.

Qui est au pouvoir? À nouveau les libéraux, mais François Legault a dit que c'était un parti dangereux pour le Québec. Dans quel univers est-ce qu'on va obtenir un quelconque gain, si Ottawa nous avait déjà à peu près tout refusé?

Pour le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, les résultats des élections fédérales sont un retour à la réalité pour François Legault, qui s'est mis les pieds dans les plats .

J'aimerais bien être une mouche dans la pièce, au moment où François Legault parlera avec Justin Trudeau. Une citation de :Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire

Au cours d'une allocution devant les médias, M. Nadeau-Dubois a également invité tous les partis représentés à l'Assemblée nationale à créer des consensus forts, notamment sur la question de l'environnement .

Du côté des libéraux fédéraux, le leader du gouvernement, Pablo Rodriguez, s'est dit déçu et surpris de François Legault, parce que [le gouvernement Trudeau] a livré plus que tout autre gouvernement fédéral à travers l'histoire : l'entente sans condition sur les garderies, l'entente asymétrique sur le logement... Aucune autre province ne bénéficie de telles ententes .