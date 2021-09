Legault travaillera avec Trudeau

Je félicite Justin Trudeau pour sa victoire , a ainsi écrit M. Legault sur Twitter, mardi matin.

Je travaillerai avec lui pour faire avancer les intérêts du Québec , poursuit-il dans son tweet.

Début septembre, le chef caquiste invitait les nationalistes québécois à se méfier des libéraux, des néo-démocrates et des verts, trois partis aux tendances centralisatrices qu'il estime dangereuses , trouvant davantage de vertus aux conservateurs.

Sur Twitter, la cheffe de l'opposition libérale au Québec, Dominique Anglade, estime que François Legault a perdu son pari et [qu'] il a menacé toutes les possibilités de collaboration fructueuse avec le fédéral .

Mme Anglade a aussi souhaité entretenir un climat de collaboration pour faire progresser le Québec dans le respect des champs de compétence de chaque palier de gouvernement .

Au moment d'écrire ces lignes, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, n'avait pas encore directement commenté la réaction de Justin Trudeau et la réaction du premier ministre Legault, à l'exception d'un partage de tweet humoristique d'un journaliste, où il est question de M. Legault se faisant raccrocher au nez par le premier ministre fédéral.

Aucune réaction, non plus, du côté de Québec solidaire.

Chez les libéraux fédéraux, le leader du gouvernement, Pablo Rodriguez, s'est dit déçu et surpris de François Legault, parce que [le gouvernement Trudeau] a livré plus que tout autre gouvernement fédéral à travers l'histoire : l'entente sans condition sur les garderies, l'entente asymétrique sur le logement... Aucune autre province ne bénéficie de telles ententes .