Une brasserie de Calgary nommée la meilleure au Canada

Nous sommes aux anges , lance David Ronneberg, copropriétaire et directeur général de la brasserie. [Nous sommes] vraiment, vraiment fiers de notre équipe qui nous a aidé à obtenir ces médailles et cette reconnaissance, et juste un peu fatigués par le week-end.

Le copropriétaire raconte que The Establishment Brewing Company a été fondée par deux amis qui se sont rencontrés dans un club de brassage maison.

Mon partenaire d’affaires, Mike Foniok, et moi sommes tombés amoureux du processus de fabrication de la bière et de l'expérience de la partager avec les gens.

David Ronneberg explique que la qualité des bières produites au Canada est vraiment exceptionnelle à l'heure actuelle, rendant la compétition assez serrée.

[Au Canada] nous nous mesurons au meilleur de ce que vous pouvez trouver n'importe où dans le monde, vraiment. Une citation de :David Ronneberg, copropriétaire et directeur général de The Establishment Brewing Company

The Establishment a, de plus, remporté deux médailles d'or pour sa Erlton Street 2.0 Barrel-aged Golden Sour et sa Funkmorphosis Barrel-aged Belgian Ale.

À cela s’ajoute une médaille d'argent et une de bronze respectivement pour Ruby, My Dear Barrel-aged Sour with Raspberries, et Born To Run Barrel-aged Brett Saison.

La brasserie est située dans le Manchester Brewing District du sud-est de Calgary et ses bières sont vendues dans l'ensemble de l’Alberta.

David Ronneberg précise que toutes les bières qu’ils ont soumises à la compétition sont des bières à fermentation mixte.

Nous utilisons donc de la levure de bière, mais aussi des levures sauvages et des bactéries pour créer ces bières. Et toutes ces bières ont passé un certain temps dans des tonneaux de vin rouge usagés pour créer le produit final.

David Ronneberg souligne qu’ils ont l’habitude de participer à des compétitions. Nous réfléchissons donc longuement aux bières que nous allons placer dans telle ou telle catégorie, et nous inscrivons des bières qui, selon nous, vont se distinguer des autres , confie-t-il.

David Ronneberg est fier de la force de l'industrie brassicole albertaine.

Pour la deuxième année de suite, la brasserie canadienne de l'année est basée en Alberta et à Calgary , se réjouit-il. L’année dernière, le prix de la meilleure brasserie avait été remis à la Common Crown Brewing Co. de Calgary.

Selon David Ronneberg, recevoir une reconnaissance nationale pour la qualité de ses produits est une excellente publicité, autant pour leur brasserie que pour la province.

« Je pense que tout le monde remarque que des choses intéressantes se passent en Alberta et les regards se tournent vers nous », lance-t-il.

Qui sont les juges?

Les Prix canadiens de la bière sont décernés par des membres du Beer Judge Certification Program, un organisme nord-américain qui certifie des juges qui peuvent évaluer les bières de manière subjective et à l'aveugle, explique David Ronneberg.

Les juges ne connaissent pas le nom de la bière ni qui l'a brassée. Ils connaissent seulement le style de la bière qu'ils évaluent.

Je ne sais pas au juste combien il y avait de juges, mais ce sont des personnes qui sont dans le milieu depuis longtemps [...] ils sont tous passés par un programme afin de standardiser l'évaluation , ajoute-t-il.

La liste des gagnants du concours de 2021 n’a pas encore été mise en ligne, mais la bière de l'année a été attribuée au Cherry Lambic de Rebellion Brewing, à Regina.

Avec les informations de Pamela Fieber.