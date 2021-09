Les pancartes électorales municipales font déjà leur apparition à Saguenay

La présidente d’élection à Saguenay, Me Caroline Dion, avait demandé aux candidats d’attendre jusqu’au 21 septembre avant d’installer leurs affiches pour éviter la confusion, et ce, même si la loi électorale leur permettait de les poser à partir du 17 septembre. Dans d’autres villes du Québec, on a pu voir des pancartes à l’effigie des candidats aux élections fédérales et municipales avant le scrutin de lundi qui a reporté au pouvoir le gouvernement libéral de Justin Trudeau.

Les citoyens de Saguenay peuvent déjà apercevoir les affiches des candidats à la mairie de Saguenay un peu partout sur le territoire, dont celles de Julie Dufour et de Dominic Gagnon. Leur slogan de campagne est bien visible sur chacune de ces enseignes. Certains candidats pour un siège au conseil municipal ont aussi commencé à afficher leurs couleurs dans les rues.

Tout comme Julie Dufour, le candidat à la mairie de Saguenay, Dominic Gagnon, a choisi l'intersection du boulevard Talbot et de l'Université pour se faire voir. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Sept personnes ont annoncé leurs intentions de briguer la mairie de Saguenay. Du lot, trois ont déposé officiellement leur candidature, soit Claude Côté (Unissons Saguenay), Dominic Gagnon (indépendant) et Catherine Morissette.

La mairesse sortante et cheffe de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD), Josée Néron fera son entrée officielle dans la course mercredi, tout comme le candidat indépendant Serge Simard. Les deux s’enregistreront auprès de la greffière de la Ville à quelques heures d’intervalle.