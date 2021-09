La Ville de Baie-Comeau veut augmenter sa capacité électrique

Le conseil municipal de Baie-Comeau envisage de rénover et de moderniser son poste électrique Bégin.

Pour ce faire, la municipalité a adopté un avis de motion lors du conseil municipal, lundi.

Le projet évalué à 7,8 millions de dollars permettrait à la Ville d'obtenir environ 40 mégawatts de plus fournis par Hydro-Québec.

Les négociations avec la société d'État et la municipalité sont en cours depuis quelques années. Baie-Comeau souhaite obtenir plus d'énergie dans son réseau électrique.

Au départ, la Ville prévoyait construire un nouveau poste électrique évalué à 32 M$, mais elle mise finalement sur l'amélioration du poste actuel avec des travaux mineurs.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, explique qu'avec la consommation grandissante en électricité, autant celle des citoyens que celle des entreprises, la Ville veut presser le pas dans ce projet.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

On veut sauver des coûts par rapport à l’ancien réseau, parce qu’il y avait des pertes incroyables sur l’ancien système. On veut aussi avoir de nouveaux clients qu’on va pouvoir approvisionner pour faire des profits et éviter d’aller le chercher l'argent dans la poche du citoyen.

La Ville attend une réponse officielle d'Hydro-Québec à la mi-octobre pour parvenir à une entente.