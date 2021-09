Le portrait régional demeure inchangé au lendemain des élections

Le conservateur Richard Martel et les bloquistes Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe conservent leur siège respectivement dans Chicoutimi-Le Fjord, Jonquière et Lac-Saint-Jean.

Les résultats en bref

Alexis Brunelle-Duceppe a été le premier des trois à avoir été déclaré élu lundi soir. Il a obtenu presque 12 000 votes de plus que son plus proche rival, Serge Bergeron du Parti conservateur. Sa majorité était semblable lors de l’élection de 2019, alors qu’il avait décroché une majorité d’environ 10 000 voix.

Dans Jonquière, le candidat du Bloc québécois Mario Simard décroche une majorité de 5 400 votes par rapport à la conservatrice Louise Gravel. Là aussi, les compteurs sont restés identiques par rapport à 2019. Mario Simard avait obtenu sensiblement les mêmes chiffres à la dernière élection, soit une majorité de 5487 votes pour 35,7 % du suffrage.

Quant à Chicoutimi-Le Fjord, celui qui était le lieutenant politique au Québec des troupes d’Erin O’Toole, Richard Martel, entamera un autre mandat. Il a obtenu une majorité d’un peu plus de 2800 votes sur la bloquiste Julie Bouchard. Comme plusieurs s'y attendaient, la lutte s’est révélée très serrée dans cette circonscription, mais pas autant qu’en 2019. À l’époque, Richard Martel l’avait emporté avec seulement 614 voix d’avance sur sa rivale bloquiste Valérie Tremblay.