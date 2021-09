Marie-Claude Bibeau : l’humilité dans la victoire

L'ambiance est détendue au Lion Pub de Lennoxville où sont réunis Marie-Claude Bibeau et son équipe pour suivre la soirée électorale. La députée sortante de Compton-Stanstead, qui vit sa troisième élection en six ans affiche un optimisme prudent. Après une campagne fait de hauts et de bas, elle arrive au fil d'arrivée plutôt incertaine de l'issue.

Les gens me disent, ah toi Marie-Claude tu vas rentrer. Il n’y a rien de sûr. Il faut que les gens sortent voter.

La ministre de l'agriculture qui devait arriver à la fermeture des bureaux de scrutin fait finalement son entrée au lieu de rassemblement vers 20 heures 30. Elle fait le tour des tables pour discuter avec les bénévoles. Elle affirme que 12 000 électeurs ont été approchés par elle et son équipe dans les dernières semaines.

Elle souligne aussi avoir pris part à une centaine d'événements. Fatiguée, elle a le sentiment d’avoir tout donné dans une campagne atypique qui a forcé les candidats de chaque parti à faire preuve d’imagination pour aller rejoindre le plus grand nombre d’électeurs possible.

Son conjoint, Bernard Sévigny, ex-maire de Sherbrooke qui l'accompagne a été présent pendant toute la campagne à titre de directeur des communications. Celui qui a subi un revers inattendu et crève-cœur lors des élections à la mairie de Sherbrooke, en 2017, sait fort bien que tout peut arriver.

Je ne suis pas anxieux, mais pragmatique. Les estimations sont positives, mais il faut toujours demeurer réaliste et s’attendre à tout . Lui et son honorable conjointe se sont répétés encore aujourd’hui que tout peut se produire au terme de ce scrutin qui jusqu’à la toute fin aura présenté un fort pourcentage d’indécis. Le couple a visiblement été marquée par cette soirée de novembre 2017 où le parti Renouveau Sherbrooke a presque été rayé de la carte.

J’ai été vacciné au pire lors de la dernière élection de Bernard. Ç’a été brutal , se rappelle Marie-Claude Bibeau. Ça ne peut pas être pire que ça , confie-t-elle. Elle précise qu’elle est prête à toutes éventualités. Peu importe le résultat, il y a une vie après la politique.

Marie-Claude Bibeau alors que Radio-Canada vient d'annoncer qu'elle est réélue dans Compton-Stanstead. Photo : Radio-Canada / RÉJEAN BLAIS

J'ai appris beaucoup de lui au départ, un de éléments qui m'apporte, c'est la rigueur politique. Moi je suis émotive, intuitive. Lui c'est le rationnel qui analyse en profondeur. On se complète bien. Aussi sur l'élément conciliation travail-famille, il était discipliné avec son fils Hyacinthe et ça m'a montré que c'était possible de mettre des limites pour s'assurer de protéger notre couple et nos enfants.

Après une longue soirée d'attente, le suspense est terminée. Malgré les doutes qu'elle est pu avoir, Marie-Claude Bibeau est proclamée réélue. Pendant les militants applaudissent et poussent des cris de joie, elle et Bernard Sévigny, se lance des regards complices visiblement satisfait et soulagé par le résultat. Cette bataille, ils l'ont mené à deux.

Cette complicité qu'on a développé avec le temps, fait en sorte qu'on a une zone de confort. Chacun y met du sien et je pense que cette expérience politique pour le couple et la famille, a un véritable sens.

Après ce sprint électorale, Destination Gaspésie, pour des vacances chez l'amie Diane. Le couple qui avait prévu faire ce voyage en août, a dû le reporter à la dernière minute lorsque les élections ont été déclenchées.