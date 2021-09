Annamie Paul assure la collaboration des verts au Parlement

Annamie Paul a été défaite dans la circonscription de Toronto-Centre, en Ontario. Elle a terminé au quatrième rang en récoltant moins de 10 % des intentions de vote. La vainqueur est la candidate libérale Marci Ien. Rappelons que Mme Paul a surtout fait campagne dans sa circonscription et non à l'échelle nationale.

Certainement, je suis déçue. C’est difficile de perdre. Personne n’aime perdre , a-t-elle admis devant ses partisans.

La leader des verts a parlé de stabilité dans le résultat du vote. On note maintenant que la décision du peuple du Canada c’est de renvoyer presque les mêmes députés dans les mêmes proportions pour la prochaine session du Parlement , a-t-elle constaté.

Le retour d’un autre gouvernement minoritaire signifie, selon elle, le retour au statu quo. Nous retournons malheureusement plus divisés et plus polarisés qu’avant le déclenchement des élections , a-t-elle affirmé.

Il y aura du travail à faire pour réparer ces divisions , a-t-elle ajouté. D'après elle, les électeurs souhaitent que les partis fassent fonctionner le Parlement. Les citoyens du Canada disent clairement qu’ils veulent qu’on travaille ensemble, qu’ils veulent qu’on collabore , a-t-elle estimé.

Les verts vont travailler à atteindre les objectifs communs, a-t-elle promis. Je suis sûre que les peuples ici au Canada veulent être rassurés que la prochaine session du Parlement va être consacrée à s’assurer qu’on ne sera plus jamais dans cette position dans l’avenir , faisant référence à la pandémie.

Mme Paul dit être optimiste pour la suite des choses. Mon cœur est plein [d’espoir] pour le futur du Canada. Je suis tellement optimiste pour le futur du Canada. Je suis optimiste que ce Parlement sera le meilleur , a-t-elle soutenu.

Je suis fière d’être ici et d’avoir participé à ces élections , a-t-elle dit. Elle a remercié les militants, les bénévoles et les membres de sa famille pour leur contribution.

Je veux remercier tous nos candidats partout au pays. Ils ont fait un incroyable travail en peu de temps. Je sais que ça prend beaucoup de passion, beaucoup de sacrifices, beaucoup de dévouement pour décider de se présenter, beaucoup de courage et de force , a-t-elle déclaré.

Elle a mentionné que bon nombre des candidats se présentaient pour la première fois. Nous leur avons dit que nous avions besoin d’une nouvelle culture à Ottawa, plus de diversité à Ottawa et plusieurs d’entre eux on accepté le défi , a-t-elle indiqué.

Elle a reconnu que la quatrième vague de la pandémie a compliqué la campagne et rendu les circonstances très difficiles .

Nous sommes un petit parti dans un système qui est créé pour des grands partis, qui est créé pour les partis traditionnels. Alors, nous sommes toujours reconnaissants de nos bénévoles pour leurs efforts, leurs sacrifices. C’est grâce à eux qu’un petit parti comme le nôtre a réussi. […] Je crois qu’on va envoyer encore trois députés pour nous représenter dans la prochaine session du Parlement , a-t-elle dit.

La cheffe n'a rien dit concernant son avenir politique, alors que des tensions profondes ont marqué ses relations avec son parti au cours des derniers mois.