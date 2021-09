Une marge trop mince pour désigner un gagnant dans Berthier-Maskinongé

L’ancienne députée de la circonscription a pris les devants en tout début de soirée et son avance a fluctué pendant plusieurs heures. À minuit, Ruth Ellen Brosseau pouvait compter sur une courte majorité de 238 voix.

Cette dernière a débuté sa campagne deux semaines plus tard que ses adversaires, affirmant être toujours en réflexion.

Il s’agit du troisième duel en autant de scrutins fédéraux entre l’agricultrice œuvrant également dans un organisme d’achat local et l’enseignant. La candidate de 36 ans a été élue pour la première fois en 2011, puis en 2015 avant d’être défaite par le bloquiste en 2019.

Yves Perron avait alors obtenu 37,6 % des voix, environ 1500 voix devant Ruth Ellen Brosseau.

Ruth Ellen Brosseau a affirmé au cours de sa campagne vouloir notamment plancher sur des solutions concernant les problèmes d’Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire éprouvés dans sa circonscription.

Il faut aussi des actions rapides pour combler les besoins de main-d’œuvre. Les dossiers de la pyrrhotite, de l’érosion des berges et celui de l’agriculture et l’importance de favoriser l’achat local et l’augmentation de la transformation régionale sont aussi très importants , ajoutait Yves Perron à ses priorités.