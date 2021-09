Le libéral Stéphane Lauzon réélu dans Argenteuil-La Petite-Nation après une chaude lutte

Le député libéral sortant a été réélu avec une courte avance sur le candidat bloquiste Yves Destroismaisons.

Stéphane Lauzon a avoué, en entrevue, qu'il s'attendait à pareille soirée. Entre les quatre murs, on le savait. On a une circonscription qui longe la couronne nord, qui longe des régions qui sont très, très bloquistes , a-t-il commenté avant qu'il ne soit déclaré vainqueur de la course.

Je suis un combattant et, à chaque fois, c’est un défi. Et je suis reconnu pour donner du temps supplémentaire au tournevis , a-t-il ajouté.

Argenteuil-La Petite-Nation a été la seule circonscription de l'Outaouais chaudement disputée au terme du scrutin de lundi. Autrement, les libéraux ont sécurisé plutôt aisément les nombreux acquis qu'ils avaient déjà dans la région.

Steven MacKinnon, dans Gatineau, a été le premier libéral réélu, au cours de la soirée électorale, pour un troisième mandat.

Steven MacKinnon remporte un troisième mandat consécutif. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Sa rivale bloquiste, Geneviève Nadeau, a donc raté son pari d'y faire une percée pour les troupes d'Yves-François Blanchet. Elle est arrivée en deuxième place, comme en 2019.

Je suis ravi pour l'ensemble de notre équipe dans la région de la capitale nationale , a réagi Steven MacKinnon, à chaud, en entrevue avec ICI Ottawa-Gatineau.

Il a promis de continuer à travailler en faveur de projets d'infrastructures porteurs pour Gatineau, insistant sur ceux en transport. Il a notamment fait référence au projet de tramway.

C’est un projet à l'étude [représentant] des milliards de dollars. On doit étudier. La Ville de Gatineau doit nous fournir des réponses aux questions. Le projet va bon train, on va continuer d'appuyer une solution structurante , a dit l'élu de Gatineau.

Il a aussi noté que la situation difficile dans le système de santé préoccupe hautement les Gatinois.

Évidemment, c'est un champ de compétence provincial, mais on ne peut pas ignorer que la situation en santé en Outaouais est désespérée. Les gens sont en colère, les gens attendent des solutions , a-t-il lancé.

Une fois le bal lancé par M. MacKinnon, une vague de réélection de libéraux s'en est suivie dans d'autres circonscriptions de l'Outaouais. Greg Fergus a ainsi été déclaré gagnant dans Hull-Aylmer, de même que Sophie Chatel, dans la circonscription de Pontiac, qui succède donc à Will Amos, député libéral sortant éclaboussé par des incidents de nudité.

Réélu dans Hull-Aylmer, Greg Fergus, a rapidement lancé, avant de savoir si le gouvernement serait minoritaire ou majoritaire, que les Canadiens ont fait le choix qu’il fallait pour mettre fin à la pandémie, pour rebâtir et relancer l’économie - avec une économie inclusive - [...] et pour lutter contre les changements climatiques .

Nous avons le meilleur plan et j’ai tellement hâte de commencer le travail dès demain matin , s'est-il exclamé.

Radio-Canada projette que le prochain gouvernement sera libéral et minoritaire. Il est clair que nous cherchions un mandat plus clair de la part des Canadiens , a reconnu Steven MacKinnon.

C'est quand même un mandat clair pour notre gouvernement, pour la continuité dans la bataille contre la pandémie et les changements climatiques, pour les places en garderie , s'est-il empressé d'ajouter.

