Sébastien Lemire du Bloc québécois réélu dans Abitibi-Témiscamingue

Sébastien Lemire et ses supporteurs sont réunis à la salle Témabex de Rouyn-Noranda.

Dès l'annonce des premiers résultats, les cris de joie retentissaient au rassemblement bloquiste.

Sébastien Lemire a été élu pour la première fois en 2019. Je pense que ce n'est pas tant la campagne électorale comme telle que l'ensemble du mandat que j'ai pu faire, parce que la campagne était dans la continuité, la proximité avec les gens, le terrain , a-t-il déclaré au moment de sa victoire lundi soir.

Le député bloquiste sortant Sébastien Lemire a été réélu. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

L'un des premiers dossiers sur lesquels il souhaite se pencher lors de son retour à Ottawa est celui de la communauté de Long Point, à Winneway.

C'est quelque chose qui me fascine que cette communauté-là n'ait pas les moyens d'être le levier de son développement et c'est quelque chose sur lequel je veux pouvoir me mettre le nez avec Québec, essayer de trouver des accords pour faire en sorte que cette communauté-là puisse prendre davantage en main son développement , a-t-il affirmé.

Le candidat du Parti libéral, William Legault-Lacasse, suit en deuxième position.

Luis Henry Gonzalez du Parti conservateur est en troisième position.

Plus d'informations suivront.