La NASA a choisi un site d’alunissage pour son robot chercheur de glace

L'agence spatiale américaine espère que le véhicule astromobile aura la capacité de confirmer la présence d'eau glacée juste en dessous de la surface lunaire. Celle-ci pourrait un jour être convertie en carburant de fusée pour des missions vers Mars et au-delà dans le cosmos.

Le cratère Nobile est un cratère d'impact près du pôle Sud qui est né à la suite d'une collision avec un autre corps céleste plus petit , a déclaré à la presse Lori Glaze, directrice de la division de sciences planétaires de la NASANational Aeronautics and Space Administration .

C'est l'une des régions les plus froides du système solaire et qui n'a été sondée qu'à distance jusqu'ici, à l'aide de capteurs tels que ceux à bord de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter et du Lunar Crater Observation and Sensing Satellite.

Le véhicule astromobile va faire connaissance de très près avec le sol lunaire, forant même à un mètre de profondeur. Une citation de :Lori Glaze, directrice de la division de sciences planétaires de la NASA National Aeronautics and Space Administration

Le robot est nommé VIPER, acronyme de Volatiles Investigating Polar Exploration Rover.

Il pèse 430 kg et ses dimensions sont similaires à celles d'une voiturette de golf : 1,5 m sur 1,5 m sur 2,5 m. Il comporte également quelques similitudes avec les droïdes de Star Wars.

À l'inverse des véhicules astromobiles utilisés sur Mars, VIPERVolatiles Investigating Polar Exploration Rover peut être piloté en temps réel, en raison d'une distance bien plus courte entre la Terre et la Lune – seulement 300 000 km ou 1,3 seconde-lumière.

Il est également plus rapide et se déplace à environ 0,8 km/h.

Propulsé à l'énergie solaire, VIPERVolatiles Investigating Polar Exploration Rover est doté d'une batterie de 50 heures et est conçu pour résister à des températures extrêmes. Il peut également se déplacer en crabe de manière à ce que ces panneaux puissent être dirigés en permanence vers le soleil.

L'équipe à l'origine de VIPERVolatiles Investigating Polar Exploration Rover cherchera à savoir comment l'eau glacée a atteint la Lune en premier lieu, comment elle est restée préservée pendant des milliards d'années, comment elle s'échappe et vers où.

La mission entre dans le cadre d'Artemis, le projet américain pour renvoyer des humains sur la Lune.

La première mission habitée est officiellement prévue pour 2024, mais aura lieu sûrement bien plus tard, puisque plusieurs volets du projet sont déjà en retard.