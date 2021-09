« On a envie de dire : "Tout ça pour ça" », résume Yves-François Blanchet

Vers 1 h du matin, le Parti libéral du Canada (PLC) était en voie de demeurer le premier parti au Québec avec 35 sièges, suivi du Bloc québécois (BQ) avec 31 sièges, du Parti conservateur du Canada (PCC) avec 11 sièges et du Nouveau Parti démocratique (NPD) avec 1 siège.

Le BQ passait toutefois au premier rang dans le vote populaire, avec 32,7 % des voix, devançant le PLC avec 32,4 %, le PCC avec 19,0 %, le NPD avec 9,8 %, le Parti populaire du Canada (PPC) avec 2,8 % et le Parti vert du Canada (PVC) avec 1,5 %.

La hausse la plus notable est venue du Parti conservateur, qui a gagné trois points de pourcentage par rapport à 2019.

Le député de Papineau, Justin Trudeau – qui dirigera un autre gouvernement minoritaire – a été facilement réélu, tout comme le chef bloquiste Yves-François Blanchet dans Beloeil-Chambly.

Le chef du PPC, Maxime Bernier, a pour sa part échoué pour la deuxième fois consécutive à reprendre les rênes de la Beauce. C'est son adversaire conservateur Richard Lehoux qui a été réélu.

Tout ça pour ça

Yves-François Blanchet a livré un discours sobre et pondéré, lundi soir, au Centre Pierre-Péladeau, à Montréal.

On a envie de dire : "Tout ça pour ça" , a-t-il lâché devant ses partisans, faisant remarquer que le score de tous les partis était sensiblement le même qu'en 2019. Pas de gagnant, pas de perdant.

Le Canada étant dans une espèce de statu quo ante , les parlementaires devront reprendre des conversations qui ont été suspendues le 16 août dernier, lorsque Justin Trudeau a déclenché des élections.

Dans cet esprit, M. Blanchet a convié les autres chefs à une série de rencontres en tête-à-tête afin de faire fonctionner le Parlement. Il les a aussi invités à laisser derrière eux certaines rancoeurs du passé . Parce que c'est clairement ce que les Québécois et les Canadiens viennent de réitérer comme volonté , a-t-il souligné.

Le Québec est fort – le Québec est très fort – et qui sait ce qu'un jour un Québec fort va décider , a lancé le chef bloquiste. Dans l'intervalle, nous avons le devoir de porter, de faire valoir, de mettre de l'avant, de mettre en lumière ce que sont chaque jour les intérêts du Québec.

Le vote conservateur a grugé le vote du Bloc, selon Louis Plamondon

Réélu pour un 12e mandat consécutif, le député bloquiste de Bécancour—Nicolet—Saurel, Louis Plamondon, a expliqué en entrevue avec Patrice Roy que la hausse du vote conservateur avait nui à son parti.

Moi, je me disais que si on pouvait garder le même nombre de sièges, ce serait déjà une belle victoire, a-t-il admis. Mais on n’a pas réalisé au début que le vote conservateur grugeait le vote du Bloc.

Nous, on avait espoir que le vote conservateur aurait été plus fort et aurait grugé le vote libéral , a-t-il poursuivi, précisant qu'il aurait espéré que le Bloc se faufile entre les deux. Or, malgré le soutien indirect du premier ministre Legault, le PCC n'a que faiblement augmenté ses appuis, et c'est au BQ qu'il est venu les chercher, a-t-il répété.

Les 11 membres du Cabinet Trudeau réélus

Les bureaux de scrutin au Québec ont fermé à 21 h 30 HAE, soit en même temps que ceux de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

Le Québec compte 78 circonscriptions fédérales. En 2019, c'est le PLC qui avait remporté la part du lion (35 sièges), devant le BQ (32), le PCC (10) et le NPD (1). Aucune autre formation n'avait réussi à faire élire de candidats. À la dissolution de la Chambre des communes, le portrait n'avait pas changé.

Onze des 37 ministres du gouvernement sortant sont issus du Québec : Justin Trudeau, Jean-Yves Duclos, Marc Garneau, Marie-Claude Bibeau, Mélanie Joly, Diane Lebouthillier, François-Philippe Champagne, Pablo Rodriguez, David Lametti, Steven Guilbeault et Marc Miller. Tous ont été réélus.

Cinq députés feront leur entrée aux Communes : les libérales Pascale Ste-Onge (Brome-Missisquoi) et Sophie Chatel (Pontiac), les bloquistes Jean-Denis Garon (Mirabel) et Nathalie Sinclair-Desgagné (Terrebonne) et la conservatrice Dominique Vien (Bellechasse–Les Etchemins–Lévis).

Lundi soir, les courses à surveiller étaient au nombre de quatre, dans Berthier—Maskinongé, Châteauguay—Lacolle, Longueuil—Saint-Hubert et Trois-Rivières. Ces luttes pourraient se poursuivre avec le dépouillement du vote postal mardi et mercredi, voire exiger un recomptage en bout de piste.

En 2019, le PLC avait récolté 34,3 % des voix au Québec, devant le BQ (32,4 %), le PCC (16 %), le NPD (10,8 %), le PVC (4,5 %) et le PPC (1,5 %). Le taux de participation au Québec avait atteint 67,3 %, soit trois dixièmes de point de plus que la moyenne nationale.

Plus de détails suivront.