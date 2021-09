Premiers résultats à Ottawa, en Outaouais et dans l’est ontarien

Si tous les résultats ne sont pas encore connus, Radio-Canada estime que le prochain gouvernement fédéral sera libéral.

Le député sortant de Hull-Aylmer et candidat à sa réélection, Greg Fergus, s'est félicité de cette nouvelle, même si on ne sait pas encore s'il s'agira d'un gouvernement minoritaire ou majoritaire.

Selon lui, les Canadiens ont fait le choix qu’il fallait pour mettre fin à la pandémie, pour rebâtir et relancer l’économie - avec une économie inclusive - [...] et pour lutter contre les changements climatiques . Nous avons le meilleur plan et j’ai tellement hâte de commencer le travail dès demain matin , a-t-il ajouté. Greg Fergus n’avait pas été déclaré vainqueur, dans sa circonscription, au moment de faire ce commentaire.

QUÉBEC

Argenteuil-La Petite-Nation

Député sortant : Stéphane Lauzon, Parti libéral du Canada

Le député sortant Stéphane Lauzon sollicite un troisième mandat. Après l’avoir aisément emporté en 2015, le libéral a eu chaud en 2019, coiffant finalement Yves Destroismaisons, du Bloc québécois, par un peu plus de 700 voix. Le candidat bloquiste tente à nouveau sa chance.

Le député sortant de la circonscription d'Argenteuil–La Petite-Nation, Stéphane Lauzon (Archives) Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Gatineau

Député sortant :Steven MacKinnon, Parti libéral du Canada

Après avoir récolté seulement 14% des voix en 2011, Steven MacKinnon est revenu en force en 2015, puis en 2019, remportant facilement ses élections avec un taux supérieur à 50%. Mais la circonscription de Gatineau peut parfois être une véritable boîte à surprises. Majoritairement libérale, elle a déjà été représentée par le Bloc québécois, le Nouveau Parti démocratique (NPD) et même le Parti progressiste-conservateur au milieu des années 80.

Hull-Aylmer

Député sortant : Greg Fergus, Parti libéral du Canada

Depuis plus de 100 ans, le rouge du Parti libéral est la couleur dominante dans Hull-Aylmer, à l'exception de deux scrutins, entre autres lors de la vague orange du NPDNouveau Parti démocratique en 2011. Le député sortant, Greg Fergus, vise un troisième mandat consécutif.

Michel Gauthier, candidat conservateur dans Pontiac Photo : Radio-Canada / Estelle Côté-Sroka

Pontiac

Député sortant : William Amos, Parti libéral du Canada

Peu importe qui sera élu dans la circonscription de Pontiac, ce sera assurément un nouveau visage à la Chambre des communes. Après une fin de deuxième mandat marquée par des incidents de nudité dans le cadre de ses fonctions, le libéral William Amos ne s’est pas représenté. Sophie Chatel tente de conserver le siège pour les libéraux. Michel Gauthier, l’ex-rédacteur en chef du quotidien Le Droit, veut le regagner pour les conservateurs, ce qui n’a pas été fait depuis 2006.

ONTARIO

Ottawa–Vanier

Députée sortante : Mona Fortier, Parti libéral du Canada

Depuis sa création en 1933, la circonscription d’Ottawa-Est, devenue Ottawa-Vanier en 1973, a toujours fait confiance aux libéraux. La députée sortante Mona Fortier tente de poursuivre la tradition, elle qui fut élue pour la première fois, en 2017, à l’issue d’une élection partielle provoquée par le décès du député libéral Mauril Bélanger.

La députée sortante d'Orléans, Marie-France Lalonde (Archives) Photo : Radio-Canada

Orléans

Députée sortante : Marie-France Lalonde, Parti libéral du Canada

Dans cette circonscription comptant beaucoup d’électeurs francophones, la libérale sortante Marie-France Lalonde brigue un deuxième mandat sur la scène fédérale, après avoir siégé cinq ans dans l’arène provinciale. Malgré la victoire libérale en 2019, rappelons que la circonscription d’Ottawa-Orléans - son nom à l’époque - a été conservatrice de 2006 à 2015, époque où elle était représentée par Royal Galipeau. Cette année, les conservateurs sont représentés par Mary-Elsie Wolfe.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, aux côtés de la candidate dans Ottawa-Centre, Angella MacEwen (Archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Ottawa-Centre

Députée sortante : Catherine McKenna, Parti libéral du Canada

Après six années à desservir les citoyens d’Ottawa-Centre, Catherine McKenna a tiré sa révérence. L'ancien député provincial Yasir Naqvi entend conserver ce siège libéral, alors que la circonscription a été représentée par le néo-démocrate Paul Dewar de 2004 à 2015. Le NPDNouveau Parti démocratique a mis beaucoup d’effort, avec Angella MacEwen, pour tenter de regagner cette circonscription.

Kanata–Carleton

Députée sortante :Karen McCrimmon, Parti libéral du Canada

Après deux mandats, la libérale Karen McCrimmon a choisi de quitter la vie politique. Le parti de Justin Trudeau mise sur la conseillère municipale d’Ottawa, Jenna Sudds. Dans une circonscription avec un écart de 4000 voix en 2019, la course pourrait être serrée avec la conservatrice, Jennifer McAndrew.

Glengarry-Prescott-Russell

Député sortant : Francis Drouin, Parti libéral du Canada

Après avoir repris aux mains des conservateurs la circonscription de Glengarry-Prescott-Russell, en 2015, le libéral Francis Drouin tentera de se faire réélire. Mais les conservateurs espèrent ravir ce siège occupé pendant neuf ans, à la Chambre des communes, par Pierre Lemieux. Les conservateurs ont choisi Susan McArthur pour y parvenir.

Carleton

Député élu : Pierre Poilievre, Parti conservateur du Canada

Élu en 2004, à l’époque où la circonscription s’appelait encore Nepean-Carleton, le député conservateur Pierre Poilievre obtient un nouveau mandat.

Le député sortant de Carleton, Pierre Poilievre (archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Nepean

Député sortant : Chandra Arya, Parti libéral du Canada

Cette circonscription est représentée par Chandra Arya, depuis 2015.

Ottawa-Ouest-Nepean

Députée sortante : Anita Vandenbeld, Parti libéral du Canada

Après sa défaite de 2011, Anita Vandenbeld a réussi à glaner cet ancien siège du conservateur John Baird pour les libéraux en 2015.

Ottawa–Sud

Député sortant : David McGuinty, Parti libéral du Canada

Élu pour la première fois en 2004, David McGuinty espère conserver son siège à la Chambre des communes.

Stormont-Dundas-South Glengarry

Député élu : Eric Duncan, Parti conservateur du Canada

Eric Duncan est réélu dans Stormont-Dundas-South Glengarry. Depuis sa création en 2003, cette circonscription a toujours été conservatrice. En 2019, Eric Duncan avait succédé à Guy Lauzon, député conservateur de la circonscription depuis 2004.

Avec les informations d'Emmanuelle Poisson