Alain Rayes obtient un troisième mandat dans Richmond-Arthabaska

Le conservateur a gagné son siège alors qu'il avait près de 2000 voix d'avance sur son plus proche candidat, le bloquiste et ancien maire de Warwick, Diego Scalzo. Le libéral Alexandre Desmarais et le néo-démocrate Nataël Bureau, pour leur part, avaient respectivement récolté 14,7 % et 6,1 % des votes au moment de la victoire d'Alain Rayes.

Celui qui a été maire de Victoriaville de 2009 à 2015 avait aussi remporté un siège aux élections fédérales 2015 et 2019.

En 2019, il était parvenu à conserver son siège dans Richmond-Arthabaska en obtenant 45,4 % des votes et 10 101 voix d'avance.