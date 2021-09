Un retour à la Chambre des communes pour Marie-Claude Bibeau

À l'annonce de sa victoire, la députée sortante a remporté la circonscription avec un peu plus de 1000 voix d'avance. Sa plus proche rivale, Nathalie Bresse, remportait alors un peu plus de 29 % des voix, contre 35,2 % pour l'ancienne ministre. Pierre Tremblay était en troisième position, avec 17,6 % des voix.

Même si la députée avait facilement remporté la circonscription en 2019, avec plus de 3000 voix sur son plus proche adversaire, la partie aurait pu être rude pour Marie-Claude Bibeau. Elle s'opposait à deux anciens élus municipaux : Nathalie Bresse étant l'ancienne mairesse d'Ascot Corner, et Pierre Tremblay, conseiller municipal à la Ville de Sherbrooke et vice-président de la Société des transports de Sherbrooke.

Il s'agit du troisième mandat pour Marie-Claude Bibeau, élue pour la première fois en 2015. Ministre du Développement international au cours de ses premières années à Ottawa, elle avait ensuite hérité de celui de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire en 2019, une première pour une femme au pays.