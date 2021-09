Un deuxième mandat pour Élisabeth Brière dans Sherbrooke

Au moment de l'annonce de sa victoire, Mme Brière menait par plus de 1000 voix devant sa plus proche rivale, la bloquiste Ensaf Haidar.

Très très heureuse, c'est extraordinaire! s'est exclamée la députée à la suite de sa victoire.

C'est ça que je veux faire. Je suis tellement heureuse dans ce poste-là et il reste tellement à accomplir. Un an et trois quarts, ce n'était pas assez! Une citation de :Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke

La députée estime que ce fut un privilège , lors de son premier mandat, d'avoir été secrétaire parlementaire au ministère du Développement économique, et aimerait bien conserver un poste semblable. C'est une belle marque de confiance et ça me permet de développer plein d'habiletés , soutient-elle.

Même si la carte électorale a très peu changé, Élisabeth Brière estime que ces élections valaient la peine. C'était très difficile au cours des derniers mois en Chambre [...] On avait besoin d'aller chercher la confiance des Canadiens.

Même si [c'est un gouvernement minoritaire] on est confiant, on sait que les Canadiens sont derrière nous et veulent qu'on avance ensemble dans la relance. Une citation de :Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke

L'environnement sera la priorité pour Élisabeth Brière à Ottawa, suivi de près par l'immigration. La Ville et la Société de transport de Sherbrooke ont de beaux projets d'achats d'autobus électriques, de vélos électriques, et la piste cyclable, de connecter l'Est et l'Ouest de façon sécuritaire par la voie ferroviaire , donne-t-elle en exemples.

Tout au cours de la soirée, Marika Lalime, du Nouveau Parti démocrate (NPD), et Andrea Winters, du Parti conservateur, se sont disputé la troisième position.

Une victoire plus confortable qu'en 2019

Lors de la dernière élection, la lutte avait été serrée. Élisabeth Brière avait été élue par une mince avance de 634 voix devant le député sortant du NPDNouveau Parti démocratique , Pierre-Luc Dussault. Le candidat du Bloc québécois, Claude Forgues, était arrivé troisième, avec 2086 voix de retard.

Élisabeth Brière avait ramené la circonscription de Sherbrooke dans le giron libéral pour la première fois en plus de 30 ans.

Quant à la candidate défaite du Bloc québécois, elle est l'épouse du blogueur saoudien Raïf Badawi. Elle s'est fait connaître pour son militantisme visant à faire libérer son conjoint, condamné à 10 ans de prison en Arabie saoudite et à 1000 coups de fouet pour avoir créé un forum en ligne afin de discuter de questions sociales de son pays.

Un peu plus de 2300 personnes ont choisi de voter par la poste dans Sherbrooke. Ces votes seront comptabilisés mardi.