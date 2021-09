L’édition 2022 de la course des Pichous est annulée

Le président de la course des Pichous, qui devait avoir lieu le 12 mars 2022, confirme l’annulation de l’événement pour une 3 e année consécutive en raison de la pandémie de COVID-19.

En entrevue à l’émission Place publique, Mario Boily a expliqué que l’organisation de l'épreuve de 15 km entre Jonquière et Chicoutimi a pris la décision six mois avant la tenue de l’événement parce que les mesures sanitaires actuelles compliquent la tenue de la course.

Tous les participants auraient dû présenter leur passeport vaccinal, une mesure difficile à respecter pour l’organisation. Scanner les téléphones et les papiers de 2000 personnes avant la course, c’est presque impossible , croit Mario Boily.

La santé publique exigeait que les 2000 coureurs qui participent à l’événement prennent le départ en vagues successives pour éviter un trop grand rassemblement.

Par ailleurs, les installations de la Zone portuaire de Chicoutimi risquent d’être encore occupées pour le dépistage de la COVID-19 en mars 2022. C’est à cet endroit qu’arrivent habituellement les coureurs et les marcheurs.

Quelque 1200 participants inscrits pour l’édition 2020 avaient reporté leur inscription pour l’édition suivante. Mario Boily estime qu’entre 200 et 300 personnes parmi ces inscriptions ne sont pas adéquatement vaccinées. Il aurait été difficile pour l’organisation de rembourser tous ces participants.