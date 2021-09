La montée de la COVID-19 en Alberta repousse la peine de prison de Kevin J. Johnston

La quatrième vague rend les prisons plus dangereuses, a expliqué le juge de la Cour du Banc de la Reine, Adam Germain. C'est ce qui l'a incité à retarder la peine du coupable.

Faire entrer et sortir M. Johnston du centre de détention provisoire de Calgary chaque semaine présenterait un risque de santé et de sécurité pour lui et les autres détenus, a-t-il précisé.

Kevin J. Johnston a été condamné pour avoir enfreint à plusieurs reprises une injonction de la Cour du Banc de la Reine, en ne respectant pas les mesures de santé publique et en incitant les autres à en faire autant.

Sa peine d’emprisonnement de 40 jours à purger les fins de semaine devait commencer vendredi dernier. Le juge a repoussé cette date au 22 octobre, soit quatre jours après les élections municipales.

Le juge Adam Germain est chargé de traiter tous les cas d’outrage pour les contrevenants aux règlements sanitaires.

Bien connu de la justice

Kevin J. Johnston attend deux sentences séparées en Ontario : une pour crime haineux et l’autre pour outrage.

Plus tard dans l'année, il devra aussi comparaître en cour pour agression en Colombie-Britannique.

En mai et en juin, le candidat controversé a passé l’équivalent de sept semaines en prison pour avoir harcelé et menacé une inspectrice de Services de santé Alberta et pour avoir réprimandé deux employés de centre commercial après qu’ils lui ont demandé de porter un masque.

Il a été reconnu coupable à plusieurs reprises pour propos haineux et diffamation. Il a notamment été condamné en 2019 à verser 2,5 millions de dollars à Mohamad Fakih, un homme de Toronto qu’il avait traité de terroriste et contre qui il avait tenu des propos racistes.

Il y a moins d'un an, Kevin J. Johnston a déménagé de Toronto à Calgary pour se présenter à la mairie de la métropole albertaine.

Ses condamnations ne l'empêchent pas de se prêter. Les candidats à la mairie de Calgary peuvent toujours briguer le poste aussi longtemps qu’ils ne doivent pas d’argent à la Ville ou qu’ils n'enfreignent pas les lois électorales.

Avec les informations de Meghan Grant