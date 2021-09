Retour d’Edmonton Chante à La Cité francophone : un pari réussi, selon les organisateurs

À la demande de l'Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA) régionale d'Edmonton, qui produisait l'événement, la programmation avait été axée sur la relève et les artistes locaux.

Ce sont donc une variété d'artistes franco-albertains tels que Postscript, Pierre Sabourin, Cristian de La luna et 2Moods qui se sont succédés sur scène.

Crystal Plamondon et Pierre Sabourin sur la scène du festival Edmonton Chante.

On avait bon espoir que ce serait un succès, on est très heureux du résultat. Il y avait tellement de variables avec la température et la pandémie.

Une citation de :Allen Jacobson, gérant culturel de La Cité francophone