À la dissolution du Parlement, le Parti conservateur (PCC) détenait 17 des 42 sièges fédéraux en Colombie-Britannique, le Parti libéral (PLC) et le Nouveau Parti démocratique (NPD) en détenaient chacun 11 et le Parti vert détenait ses deux seules circonscriptions sur l’île de Vancouver.

Plusieurs « courses à trois » entre les libéraux, les conservateurs et les néo-démocrates sont à prévoir, selon les politologues.

Des circonscriptions à surveiller

Les Verts sur l'île de Vancouver

Avec la défection au PLC de la députée de Fredericton, Jenica Atwin, le Parti vert ne détient plus aucune circonscription hors de la Colombie-Britannique.

Son ancienne chef Elizabeth May espère être réélue dans Saanich–Gulf Islands, une circonscription du Grand Victoria.

Le député sortant Paul Manly brigue de nouveau la circonscription de Nanaimo–Ladysmith, mais la course s'annonce serrée entre lui et ses rivaux néo-démocrate et conservateur.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, tient son rassemblement de la soirée électorale au centre des Congrès de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Timothé Matte-Bergeron

Burnaby-Sud, circonscription de Jagmeet Singh

Jagmeet Singh brigue un second mandat dans sa circonscription de Burnaby-Sud, dans le Grand Vancouver. Le chef du Nouveau Parti démocratique tient son rassemblement de la soirée électorale au centre des congrès de Vancouver.

Vancouver-Granville, laissée vacante par Jody Wilson-Raybould

Le parti libéral tente de reconquérir la circonscription de l'ancienne députée indépendante Jody Wilson-Raybould, Vancouver-Granville, car celle-ci ne se représente pas.

Quel résultat pour le Parti populaire du Canada?

D'autre part, le Parti populaire du Canada (PPC) pourrait obtenir un pourcentage significatif du vote dans certaines régions de la province, comme l’intérieur ou la vallée du Fraser, croient des experts.