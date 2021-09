Maggie Savoie, Simon Daniel et Jacques Surette mijotent de nouveaux albums

Trois artistes francophones du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse préparent un album. Après une année de pandémie où plusieurs projets ont été mis en suspens, prenons des nouvelles de Maggie Savoie, Jacques Surette et Simon Daniel.

Maggie Savoie

Maggie Savoie sortira son album Appalaches, aux saveurs de blues et de rock, en novembre prochain. La chanteuse originaire de Kedgwick a choisi une approche d’autodérision pour composer certaines de ses chansons. Par exemple, dans les paroles de la chanson Entre ce que j'dis... paru en août, Maggie Savoie avoue ne pas toujours réaliser ce qu'elle a planifié lorsqu'elle se réveille le matin, malgré ses bonnes intentions.

Sur un ton parfois plus sérieux, on y retrouvera aussi les thèmes du deuil et de la nature, ainsi que de l'amour; un sujet dont la chanteuse n'a pas l'habitude de parler.

L’artiste a choisi le titre Appalaches en raison de son attachement à cette région où elle a grandit.

Maggie Savoie en spectacle. Photo : Facebook/Maggie Savoie

L'enregistrement de l'album s'est fait chez MRC Recording avec l'artiste Mike Trask qui assure aussi la réalisation. La chanteuse a opté pour une méthode d'enregistrement sur des rubans, qui ajoute selon elle une particularité à l'album.

Maggie Savoie et Mike Trask formaient déjà une équipe déjà solide puisque c'est la troisième fois que les artistes ont la chance de collaborer. On aime ça, on s'entend bien sur bien des affaires , souligne-t-elle.

Plusieurs musiciens ont aussi participé à la production de l'album Appalaches dont Julie Aubé, Marie-Andrée Gaudet, Maxence Cormier, Christiane Belliveau et Sébastien Michaud.

La chanteuse fera une tournée de lancement avec un groupe composé entièrement de femmes.

Le but c'est un peu aussi de montrer la place des femmes qui n'est à mon avis pas assez présente encore, c'est juste pour un petit clin d'oeil et se faire du fun .

Simon Daniel

Simon Daniel prépare de son côté un troisième album.

Le style est un peu plus direct. Le dernier album était plus lent... cette fois-ci, les chansons bougeront un peu plus , souligne-t-il.

Son dernier album Nightcrawler remonte à 2018.

L'auteur-compositeur-interprète Simon Daniel, originaire de Moncton. Photo : Gracieuseté / Marc Etienne Mongrain

L'auteur-compositeur-interprète travaillera sur l'enregistrement de son nouvel album avec le réalisateur de la Saskatchewan Mario Lepage. Simon Daniel se rendra au Québec en décembre pour enregistrer son album.

Même si le chanteur n'a pas de spectacle de prévu pour l'instant, il se consacre à l'écriture de ce nouvel album qui sortira au printemps 2022 et poursuit aussi son travail dans l'industrie du cinéma.

Jacques Surette

Du côté de l'auteur-compositeur-interprète originaire de la Nouvelle-Écosse, Jacques Surette, un nouvel album est prévu à l'été 2022.

Jacques Surette a opté de travailler avec une équipe locale, plutôt que de se déplacer au Nouveau-Brunswick comme il a l'habitude, pour faciliter l'enregistrement en raison de la pandémie.

Il travaille actuellement avec le musicien, réalisateur et producteur acadien Arthur Comeau pour produire ce nouvel album entièrement francophone.

L'auteur-compositeur-interprète Jacques Surette. Photo : Gracieuseté / Jocelyne Vautour

En raison de l'influence d'Arthur Comeau, Jacques Surette promet des influences et des couleurs accoustiques variées.

Ça fait longtemps que je le connais et on a une "good chemistry" entre nous autres donc je crois que ça va être intéressant de travailler avec lui. Une citation de :Jacques Surette

Jacques Surette a écrit plusieurs chansons au cours des derniers mois, notamment lors d'une résidence d'écriture qu'il a suivie à Petite Vallée au Québec.

Il sera en tournée au Nouveau-Brunswick à la fin septembre et sera de passage à Edmundston, Caraquet, Moncton et Miramichi.