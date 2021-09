La crise opposant Paris à Washington et Canberra s’invite à l’ONU

La crise diplomatique sans précédent entre les États-Unis et la France s'invite à partir de lundi dans les couloirs de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, mais Joe Biden a semblé vouloir jouer l'apaisement en rouvrant les frontières avec l'Europe.

Le président américain arrive lundi à New York, décidé à mettre l'accent sur la lutte contre la COVID-19 et le réchauffement climatique, ou sur la confrontation avec la Chine, avec laquelle, selon ses conseillers, il ne croit pas à la notion d'une nouvelle guerre froide .

Mais son message est brouillé depuis son annonce, le 15 septembre, d'un pacte de sécurité conclu avec l'Australie et le Royaume-Uni pour contrer Pékin, surnommé AUKUS.

Ce nouveau partenariat a mis le feu aux poudres transatlantiques, car il s'est fait dans le dos des Français, qui ont perdu au passage un énorme contrat de sous-marins commandés par Canberra.

Comme un résumé des priorités diplomatiques du président américain, il n'a prévu de rencontrer mardi, en marge de la réunion onusienne, que le premier ministre australien Scott Morrison, avant de recevoir le chef du gouvernement britannique Boris Johnson à son retour à la Maison-Blanche.

Joe Biden est aussi impatient de parler de la voie à suivre au téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron, qui a lui renoncé à se rendre à New York, a déclaré un haut responsable américain, confirmant que le dirigeant démocrate avait demandé un tel entretien.

Nous comprenons la position française même si nous ne la partageons pas , a-t-il ajouté.

Pas de rencontre prévue entre Blinken et Le Drian

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken va lui aussi rencontrer en marge de l'Assemblée générale la nouvelle ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss. Mais aucun tête-à-tête n'est pour l'instant annoncé avec son homologue français Jean-Yves Le Drian.

L'agenda va évoluer , s'est bornée à dire lundi une responsable du département d'État américain, Erica Barks-Ruggles, assurant que le gouvernement Biden jugeait très important de travailler ensemble sur de nombreux sujets mondiaux .

Semblant vouloir déminer le terrain à l'orée d'une semaine d'entretiens tous azimuts à New York, la Maison-Blanche a annoncé lundi matin la réouverture de ses frontières aux voyageurs vaccinés contre la COVID-19 – une demande récurrente des alliés européens.

Si la décision a été prise sur des bases sanitaires, la solution trouvée est aussi le fruit de la diplomatie, a glissé un haut responsable américain, laissant entendre que le timing n'était sans lien avec la crise transatlantique.

Antony Blinken a d'ailleurs évoqué cette question chère aux Français dans un entretien vendredi avec l'ambassadeur de France à Washington Philippe Étienne.

Londres et Washington avaient déjà tenté pendant le week-end d'amadouer leur allié français.

Notre amour de la France est inébranlable , a déclaré le Britannique Boris Johnson dans l'avion qui l'emmenait à New York.

Pas sûr que ces mots doux suffisent à calmer l'ire du chef de la diplomatie française, qui a qualifié Londres de cinquième roue du carrosse .

Paris ne semble pas près de décolérer. Le gouvernement français a rappelé ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie dans un geste inédit, en dénonçant un coup dans le dos , un mensonge et une rupture majeure de confiance .

Les Européens se concertent

Il a reçu lundi le soutien de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui a jugé inacceptable la manière dont la France a été traitée , dans un entretien sur la chaîne américaine CNN.

Les principes élémentaires entre alliés, c'est la transparence et la confiance, ça va ensemble. Et là, que voyons-nous? Un clair manque de transparence, de loyauté , a également dit le président du Conseil européen Charles Michel à quelques journalistes à New York.

L'Union européenne demande donc à Washington une clarification pour tenter de mieux comprendre quelles sont les intentions derrière l'annonce d'un partenariat stratégique entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, car c'est incompréhensible , a-t-il ajouté.

Cette alliance militaire aux dépens de la France est un coup de tonnerre , a aussi affirmé lundi la ministre belge des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, dans la première réaction de la Belgique à la crise diplomatique.

Il s'agit d'un coup d'éclat ou d'un coup de tonnerre dans l'actualité française d'abord, européenne certainement, géostratégique au niveau mondial aussi , a-t-elle dit lors d'une rencontre avec quelques journalistes en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.

L'Europe doit être plus vocale et être présente sur la scène internationale pour ses intérêts stratégiques, notamment à l'égard de la Chine, a-t-elle ajouté, en espérant qu'une réunion à New York des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne donnera lieu à une déclaration commune .

Relativement silencieux jusqu'ici, ces ministres examineront lundi soir en marge de l'Assemblée générale les conséquences du nouveau partenariat stratégique américano-britannico-australien dans la région indo-pacifique.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell devrait rendre compte de cette réunion par une déclaration , a annoncé un porte-parole de la Commission européenne.

Selon une source diplomatique européenne, la France n'entend cependant pas demander à cette occasion un positionnement commun de l'UE. Elle prévoit d'exposer sa position qui devrait donner lieu au lancement d'un débat sur la définition de la stratégie européenne dans la région indo-pacifique, selon la même source.

Les Vingt-Sept avaient déjà prévu de parler, lors de cette rencontre traditionnelle à New York, du retrait chaotique d'Afghanistan imposé par Joe Biden, qui a aussi suscité plusieurs grincements de dents dans le Vieux Continent.

Beaucoup de pays européens nous ont fait part de leur sidération , a assuré Jean-Yves Le Drian dans le journal français Ouest France.

Il ne s'agit pas seulement d'une affaire franco-australienne, mais d'une rupture de confiance dans les alliances, avec nos alliés, et aussi du positionnement de chacun concernant la stratégie indo-pacifique , a-t-il déploré.

Les Français veulent que l'affaire pèse dans la redéfinition en cours du concept stratégique de l'OTAN, mais aussi dans une forme d'autonomie stratégique dont elle voudrait doter l'UE.

L'affaire des sous-marins va-t-elle pousser les Européens à durcir leur position ensemble à l'égard du président démocrate, initialement salué pour sa volonté de relancer les relations transatlantiques avec ses alliés après les tensions du mandat de Donald Trump? Tous les yeux vont être braqués vers la déclaration de Josep Borrell.