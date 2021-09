Treize classes touchées par la COVID-19 à l’école Coeur-Immaculé de Sherbrooke

Une éclosion à cet établissement du centre de Services scolaire de la Région-de-Sherbroke en force la fermeture pour les journées de lundi et mardi.

Un total de 33 élèves sont touchés par cette éclosion jusqu’à maintenant et 13 classes sont touchées.

Des parents se sont rendus à l’école pour récupérer le matériel scolaire de leurs enfants isolés.

Aucun contact, tout est en sécurité, nous on rentre et on se lave les mains. On a tout mis ça en sac, un sac par élève, on écrit leurs noms dessus. Le parent arrive ici avec une affiche dans sa voiture avec le nom de son enfant. On offre un service à l’auto , explique Nathalie Bolduc.

Dès mercredi, il y aura des changements. La cafétéria restera vide, environ 700 élèves dîneront dans leur classe. Et au gymnase, c’est le retour de la bulle-classe.

Le secrétaire général du centre de services scolaires, Donald Landry, croit qu’il s’agissait d’une bonne décision, malgré l’espoir de vivre une rentrée normale.

. Les groupes ne pourront pas se côtoyer. Toutes les mesures qui ont été mises en place depuis l’an dernier, et la vaccination, ça contribue au fait que présentement on n’a presque pas d’employés retirés du travail en raison de la COVID , explique Donald Landry.

Dans les prochaines semaines, l’implantation des tests rapides dans les écoles comme ici pourrait améliorer la prévention et favoriser la prise rapide de décisions.

D’après les informations d’Alexis Tremblay