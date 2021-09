Anne Casabonne explique pourquoi elle se retire momentanément

Après avoir tenu des propos plutôt virulents au sujet des vaccins sur sa page Facebook personnelle jeudi dernier, la comédienne a affirmé dimanche soir qu’elle se retirait du métier pendant un moment parce qu’elle ne veut pas « avoir l’air de favoriser un public plus qu’un autre par rapport à son statut vaccinal ».

Des propos controversés

Dans ce brouhaha, j’ai décidé de prendre la parole à mon tour , a affirmé Mme Casabonne dans une nouvelle vidéo publiée dimanche sur sa page Facebook personnelle.

Rappelons que la comédienne avait d’abord publié une longue diatribe contre le vaccin le 16 septembre dernier sur Facebook. Dans son message, elle avait notamment affirmé que Pasteur pouvait amener la définition d’un vaccin avec lui dans sa tombe .

Ses propos avaient suscité une vague de critiques, notamment de la part de l’entreprise Walmart qui s’était dissociée de l’actrice, ancienne porte-parole des pharmacies Accès pharma, affiliées à Walmart.

Je n’ai voulu offusquer personne. C’est juste que je me disais : câline, comment ça se fait que si je suis vaccinée, on essaie de me dicter ce que je dois penser de celui qui n’a pas le même statut vaccinal que moi, [...] qu’il faut que je le dénigre, tantôt que j’en aie peur, tantôt que je le méprise ”, explique-t-elle dans la dernière vidéo.

Elle a poursuivi en affirmant qu’on se servait du vaccin pour diviser, alors qu’il était censé améliorer la situation. Elle a ajouté qu’elle n’aurait pas dû viser le vaccin en soi - “une marde qui n’empêche pas de réattraper le virus et/ou de donner le virus”, selon ses propos de jeudi dernier - mais bien le statut vaccinal et les divisions qu’il entraîne.

Je n’ai pas envie de division. J’ai envie qu’on s’unisse, j’ai envie de paix et d’unité , a conclu Mme Casabonne.

Une année sabbatique

C’est pour ça que le 30 août 2021, j’ai décidé de prendre une pause, de me retirer du métier [...] Moi, que vous soyez vacciné ou pas vacciné, je m’en fous.

Son agence, Agence Jocelyn Robitaille Inc., avait déjà annoncé cette pause dans un statut Facebook publié vendredi dans la foulée de la controverse. Il affirmait avoir été bombardé de messages pas très sympathiques au fait qu’Anne Casabonne ne se trouvait plus sur son site.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?