Le code QR désormais accessible en Saskatchewan pour prouver sa vaccination

Ce nouveau format numérique est accessible depuis les appareils mobiles et peut être enregistré sur le téléphone ou imprimé en format papier. Il indique le nom de la personne, sa date de naissance, le type de vaccin et la date de l'injection, la province ou le territoire où il a été administré, ainsi que le numéro du lot auquel il appartient.

Cette version améliorée du dossier de vaccination COVID-19 de la Saskatchewan est un document que réclamaient les voyageurs, les entreprises et les organisations , soutient le ministre de la Santé, Paul Merriman, dans un communiqué.

Pour le moment, ce nouveau certificat de vaccination est en cours de lancement afin de laisser aux gens le temps de se familiariser avec cet outil. Mais dès la fin du mois de septembre, les entreprises et les organisations exigeant une preuve de vaccination pourront utiliser l'application Saskatchewan Vaccine Verifier (SK Vax Verifier) permettant de scanner le code QR et de vérifier si une personne est complètement vaccinée ou non.

L’application mobile pourra être téléchargée gratuitement depuis Google Play ou les magasins d’applications Apple.

Lorsque le code QR, comprenant les informations de vaccination, est scanné, l'application affiche soit un indicateur vert signifiant que la personne est complètement vaccinée, soit un indicateur rouge signifiant qu’elle ne l’est pas.

Les informations ne sont ni enregistrées ni conservées lors du processus de vérification, selon le communiqué du gouvernement.

D'ici la fin septembre, les citoyens qui le souhaitent peuvent aussi télécharger gratuitement l'application Saskatchewan Vaccine Wallet pour conserver sur leur téléphone leur dossier de vaccination.

Les cartes en format portefeuille reçues à l'issue de l'injection sont également considérées comme une preuve de vaccination dans la province, ajoute le gouvernement.