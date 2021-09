Une pénurie de médecins de famille à Lethbridge pousse les patients vers les urgences

Plus tôt cet été, William Pelech, un habitant de Lethbridge, a reçu une lettre de son médecin de famille indiquant que ce dernier déménageait à Cochrane, à l'ouest de Calgary, et qu’aucun médecin n’était disponible pour le remplacer.

Peu de temps après, William Pelech est tombé malade.

Incapable de trouver un nouveau médecin de famille, il a dû attendre des semaines avant d'être reçu dans la seule clinique sans rendez-vous de Lethbridge.

Je me sentais de plus en plus mal, je m’absentais du travail, raconte-t-il. [Le médecin] a dit que j’avais une pneumonie et j’avais une pneumonie depuis plusieurs semaines.

Au cours des derniers mois, de plus en plus de résidents de Lethbridge, une communauté de plus de 100 000 habitants, ont rencontré les mêmes problèmes que William Pelech.

Le Chinook Primary Care Network (CPCN) indique qu'il n'y a actuellement aucun médecin de famille acceptant de nouveaux patients.

La famille de Melissa Lorne, une autre résidente de Lethbridge, est également concernée.

La femme consultait le même médecin depuis 19 ans. Lorsqu’il a pris sa retraite en avril 2020, Melissa Lorne en a cherché un nouveau, mais en vain.

Elle raconte qu’au cours des 18 derniers mois, elle et les trois autres membres de sa famille ont été au total une vingtaine de fois aux urgences pour des soins non urgents.

Vous écartez les gens qui ont vraiment une urgence, déplore-t-elle. C’est vraiment frustrant.

À la clinique

Tim Neufeld, directeur de la clinique Campbell, affirme que Lethbridge a vu plusieurs médecins prendre leur retraite et d'autres quitter la communauté pour partir exercer ailleurs. Il confie qu’il est difficile d’annoncer à leurs patients qu’aucun médecin ne les remplacera.

Certains de ces patients fréquentent la clinique Campbell depuis 50 ou 60 ans [et] sont envoyés vers les urgences pour des soins de routine , dit-il.

Dans un communiqué, Services de santé Alberta (AHS) affirme que toute la province fait face à des problèmes de recrutement de médecins de famille.

Actuellement, AHSServices de santé Alberta offre un soutien financier aux médecins de famille qui sont prêts à s'installer à Lethbridge , peut-on lire dans la déclaration.

Tim Neufield explique que le manque de diplômés canadiens ainsi que les restrictions en place concernant les diplômés internationaux, entre autres, rendent la capacité à recruter de nouveaux médecins très limitée.

Aux urgences

Selon le Dr Sean Wilde, médecin du service des urgences de l'hôpital régional de Chinook, le personnel a remarqué les conséquences de ce problème ce printemps et cet été.

Nous aidons quand nous le pouvons, nous faisons certainement de notre mieux pour aider tout le monde , exprime-t-il. Mais nous ne sommes pas équipés pour le suivi qui doit être fait pour soigner ces personnes.

Il ajoute que les demandes accrues pour les services d’urgence finissent aussi par coûter plus cher à long terme, ce qui semble aller à l'encontre de l'objectif du gouvernement provincial d'économiser de l'argent sur les soins de santé.

Selon lui, en raison des coupes budgétaires, des médecins ferment leurs cabinets ou quittent la province. De ce fait, les gens se rendent aux urgences où ils requièrent des soins plus coûteux, ajoute-t-il.

Et si leurs problèmes de santé chroniques ne sont pas bien suivis, ce qui est souvent le cas s'ils ne peuvent pas consulter leur médecin, ils risquent davantage de tomber malades et de devoir être hospitalisés , explique-t-il.

« Une crise dans la crise »

Dans un courriel, Steve Buick, porte-parole de AHSServices de santé Alberta , indique que la province travaille avec le CPCNChinook Primary Care Network , les médecins de Lethbridge et d’autres partenaires pour soutenir le recrutement et la rétention de personnel.

Malgré tout, William Pelech se demande comment la situation a pu autant se détériorer à Lethbridge.

Nous parlons du Canada comme étant cet endroit merveilleux qui a des soins de santé universels. Mais s'agit-il de soins de santé universels lorsque nous n'y avons pas accès , lance-t-il. Pourquoi sommes-nous confrontés à cette crise dans la crise?

Avec les informations de Joel Dryden