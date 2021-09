Des citoyens de Dieppe doivent faire bouillir leur eau

Cela concerne les résidences situées sur la rue Amirault, du 2152 et 2135, jusqu’au 2685. Les propriétés au 16 et au 19 Léonide, au 818 Dover, puis celles du domaine Dover Estates sont aussi touchées, de même que celles des rues Freda, Marco, Kristian, J.-F. Bourgeois, Vézina, Raphaël, Joanne, Carter et Bayview.

Jusqu’à avis contraire du bureau de la santé publique, tous les citoyens concernés sont priés de suivre des directives précises.

Toute eau destinée à la consommation doit être bouillie de façon continue pendant au moins une minute;

Les plus jeunes et les bébés doivent être lavés à l’éponge et il faut s'assurer qu'ils ne boivent ni n'avalent d'eau;

Il n’est pas nécessaire de faire bouillir l’eau pour le bain, la douche, le lavage du linge, des mains ou de la vaisselle.

La Ville de Dieppe précise que des équipes travaillent actuellement à réparer les dommages. Ainsi, l’alimentation en eau sera interrompue pour une partie de la journée.

Les citoyens seront avisés lorsque l'ordre d'ébullition sera levé.