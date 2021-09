La peinture numérique 3D en simultané arrive sur TikTok

Paint Portal, qui s’intègre à l’application TikTok, permet aux internautes au pays de peindre en trois dimensions avec des pinceaux de réalité augmentée. Là où la fonctionnalité se distingue, c’est avec son accès grand public à la possibilité de créer une œuvre en simultané avec d’autres personnes qui ne sont physiquement pas au même endroit.

Les créateurs verront simultanément leur propre environnement et la peinture en réalité augmentée 3D qu'ils cocréent en temps réel. Une citation de :Un porte-parole de Bell Canada

Des influenceurs et influenceuses du pays ont commencé à se servir du nouvel outil en utilisant le mot-clic #bell5gpaintportal. D’autres personnalités comptent l’utiliser également au cours des prochains jours, dont la Québécoise Monika Pilon et la Montréalaise Domino Santantonio.

Nous avons hâte de voir toutes les façons ingénieuses dont cet effet prendra vie , a souligné Mike Gubman, responsable du développement commercial de la distribution et des partenariats stratégiques en Amérique du Nord de TikTok.

Les contenus créés à partir de Paint Portal sont compatibles avec les autres fonctions et effets de l’application TikTok. Les internautes peuvent donc ajouter de la musique, des autocollants et du texte à leurs vidéos. Les outils de partage Duet et Stitch, qui permettent de superposer une nouvelle vidéo sur le contenu original d’une autre personne, demeurent également actifs.

Pour le moment, seuls les utilisateurs et utilisatrices du réseau 5G de Bell peuvent l’utiliser.