L’arbitre Justin Saint-Pierre visite des élèves de Chicoutimi

L’invité spécial était sur place pour expliquer son parcours et pour parler de persévérance scolaire. Les jeunes étaient invités à lui poser des questions sur son expérience et sur sa carrière hors de l’ordinaire, qui lui permet de côtoyer les plus grands joueurs de hockey en Amérique du Nord.

Les élèves ont écouté attentivement la conférence de Justin Saint-Pierre. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Justin Saint-Pierre a commencé à arbitrer à l’âge de 15 ans dans son village natal d’Albanel, dans le nord du Lac-Saint-Jean. Il œuvre sur les patinoires de la LNH depuis bientôt 18 ans.