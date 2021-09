Une responsable du CHSLD Herron se défend d’avoir retenu de l’information

La responsable des ventes et des relations externes au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Herron s’est défendue, lundi, à l’enquête publique de la coroner Géhane Kamel, d’avoir privé de certaines informations les employés du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, contredisant le témoignage de la présidente-directrice de l’organisme.

Il y a deux semaines, Lynne McVey avait affirmé à la coroner Géhane Kamel qu'il avait fallu que le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux envoie deux mises en demeure à la direction de Herron pour obtenir des choses essentielles, comme la liste des employés ou la clef de certaines salles. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux avait été appelé en renfort à la résidence, où la situation était préoccupante.

Face à ces mises en demeure, envoyées le 5 et le 8 avril, la propriétaire des lieux, Samantha Chowieri, était dans l'incompréhension , a témoigné Tina Pettinicchi, responsable des ventes du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , au palais de justice de Longueuil.

Toutes les fois que le CIUSSS nous demandait quoi que ce soit, on les aidait , a affirmé la témoin à la coroner, ajoutant qu’il était de toute façon impossible de tenir une liste d’employés à jour avec un tel roulement.

C’était tellement de pression, de tout le temps de trouver du staff, et là j'ai eu un moment de "assez c'est assez" , s’est-elle défendue, sa voix faiblissant un peu.

Le 10 avril, sa patronne, Mme Chowieri, lui a dit d'arrêter de se présenter à la résidence. Mais la témoin a continué à coordonner à distance au bénéfice des familles qui n'avaient pas de nouvelles de leurs proches, car personne à Herron ne répondait au téléphone, a-t-elle dit.

Une odeur d’urine

Un peu plus tard, lundi, Maria Nelson, infirmière envoyée en renfort comme coordonnatrice de soir à Herron, a raconté comment, en arrivant, le 30 mars, elle a constaté en montant aux étages qu' une odeur d'urine flottait dans l'air.

Il y avait des cabarets de déjeuner et dîner qui n'avaient pas été donnés. Elle a vu des résidents souillés, des pansements non changés. La situation était chaotique , a résumé celle qui avait été embauchée par l'entremise d'une agence de placement.

Il a fallu plusieurs semaines aux intervenants pour reprendre le contrôle de l’établissement, a affirmé l’infirmière, qui a passé ce temps à donner des soins de base.

La coroner Kamel a par ailleurs demandé aux témoins qui faisait la compilation des décès, le nombre étant passé de 13 à 31 en une seule journée le 10 avril. Normalement lors d'un décès, les médecins remplissent un formulaire baptisé SP-3 , mais ces derniers travaillaient à distance au plus fort de la crise. Ils dépendaient donc des informations que leurs envoyaient les infirmières.