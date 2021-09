Le Manitoba élargit l’accès à la troisième dose de vaccin contre la COVID-19

Tous les résidents et les employés des centres de soins personnels des Premières Nations au Manitoba pourront obtenir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19.

De plus, à partir du mois d’octobre, tous les résidents et membres du personnel de tous les centres de soins personnels répartis dans toute la province pourront aussi obtenir une troisième dose de vaccin, ont ajouté les autorités sanitaires dans un communiqué.

La semaine dernière, le Manitoba avait déjà annoncé ouvrir l’accès à une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 à certaines catégories de personnes, comme les immunodéprimées.

156 cas en trois jours

Cette décision survient alors que le Manitoba a enregistré 156 cas de COVID-19 supplémentaires depuis samedi.

La province a dénombré 54 cas samedi, 60 dimanche et 42 lundi. À ces cas s'ajoutent deux décès : celui d'une septuagénaire et d'un sexagénaire, tous les deux de la région d'Entre-les-Lacs et de l’Est.

Les cas annoncés portent à 59 759 le total de cas décelés dans la province depuis le début de la pandémie. Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 2,3 % pour la province et à 1,1 % pour la région de Winnipeg.

Faits saillants : 598 cas actifs lundi

57 956 personnes guéries à ce jour

66 personnes à l’hôpital, dont 14 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est maintenant de 1205. Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 15

Prairie Mountain : 2

Santé Sud : 9

Entre-les-Lacs et de l’Est : 14

Nord : 2

La grande majorité des nouveaux cas recensés lundi concernent des personnes qui ne sont pas pleinement vaccinées. Par ailleurs, depuis le début du mois de février 2020, 970 568 tests de dépistage ont été effectués, dont 2463 dimanche.

De nouveaux centres de vaccination temporaires

Des centres de vaccination temporaires seront mis en place cette semaine à Winnipeg. Ainsi, il sera possible de se faire vacciner jeudi de 11 h à 17 h au centre commercial Garden City, et de 12 h à 18 h à La Fourche.

Deux autres centres de vaccination seront installés samedi de 11 h à 17 h au centre commercial Garden City et au centre commercial Outlet Collection.

La province tient une conférence de presse sur la COVID-19 à 12 h 30.

Plus d'informations à venir.