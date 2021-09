P.K. Subban coproduira une série sur l’histoire des personnes noires au Canada

Le joueur de hockey torontois, qui évolue présentement pour les Devils du New Jersey, est coproducteur exécutif sur cette série en huit parties qui sera diffusée sur les ondes de CBC TV et sur CBC Gem en 2023.

Black Life: A Canadian History fait la lumière sur les combats et les triomphes des personnes noires au Canada, et célèbre les contributions autant de personnalités connues que d’individus ayant œuvré dans l’ombre. La série couvre plus de 400 ans d’histoire avec un regard sur la culture, la politique, la musique, les arts et les sports, ainsi que sur des enjeux contemporains.

La série documentaire portera un regard honnête et nuancé sur l’histoire noire canadienne, et bien que cela puisse être inconfortable pour certaines personnes, il est essentiel de comprendre et de composer avec les complexités du passé canadien , a affirmé dans un communiqué Leslie Norville, coproductrice de la série aux côtés de Miranda de Pencier.

Michaëlle Jean comme consultante

Les deux femmes se sont entourées d’une équipe de consultants et consultantes à la production dont l’ancienne gouverneure générale du Canada Michaëlle Jean; le rappeur et animateur de radio Shad, de son vrai nom Shadrach Kabango; et l'activiste Ravyn Wngz.

Chaque épisode d’une heure sera réalisé par une personne noire différente, qui apportera sa touche et son style uniques à la série.

P.K. Subban affirme qu’il ne sait pas encore s’il apparaîtra à la caméra, mais que son histoire fait partie inhérente du projet, étant un joueur de hockey noir du Canada, l’un des rares à y avoir joué à un niveau aussi élevé.

Sandy Hudson, cofondatrice du mouvement Black Lives Matter au Canada, est une autre coproductrice exécutive de la série aux côtés de Subban et de l'auteur Nelson George.