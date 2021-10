L'ex-journaliste et expert en finance et en gouvernance Michel Nadeau est décédé en fin d'après-midi, entouré de sa famille. Il a été au cours des dernières décennies un acteur et fin observateur du développement économique du Québec.

Pour Yvan Allaire, qui l’a longuement côtoyé au sein de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP), où il a œuvré au cours des dernières années de sa carrière, c’était avant tout un fier Québécois.

Ce qui me frappe de Michel, c’est son engagement envers le Québec, envers le mieux-être économique du Québec, et son énergie dans la poursuite de cet engagement. Une citation de :Yvan Allaire, président du conseil d’administration à l’Institut sur la gouvernance (IGOPP)

Michel Nadeau a commencé sa carrière au quotidien Le Devoir. Il y a d’abord été journaliste, puis éditorialiste et responsable des pages financières, de 1974 à 1984, où il a joué un rôle important de stimulation du débat économique et d’aiguillon des gouvernements de l’époque , estime M. Allaire.

Puis, à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), il a participé à la formulation des premières politiques de placement pour les déposants et a été responsable de la supervision des grands portefeuilles d’actions et d’obligations, en plus de siéger à tous les comités d’investissements dans les placements privés et l’immobilier.

En 2000, Michel Nadeau était le numéro deux de la Caisse, lors de la transaction avec Québecor pour l'acquisition de Vidéotron. L'implication de la Caisse de dépôt et placement du Québec avait alors permis à Québecor de contrer les projets de l'entreprise torontoise Rogers de mettre la main sur le câblodistributeur québécois.

Un acteur de la révolution tranquille économique

Michel Nadeau a été l'un des artisans de l'essor économique du Québec. Un essor dont il se disait très fier lors d'une entrevue à l’émission Samedi et rien d’autre avec Joël Le Bigot, le 28 août 2021.

Les gens ne réalisent pas [...] d’où nous sommes partis en 1959, affirmait-il. Les progrès qu’on a faits en 60 ans sont assez extraordinaires. Dans beaucoup de domaines, nous avons fait des pas de géant. [...] Aujourd'hui, en 2021, on a vraiment réussi.

Il pensait que le Québec avait réussi là où peu d’autres l’avaient fait, notamment avec le développement d’entreprises présentes partout dans le monde, comme SNC-Lavalin ou le Cirque du Soleil.

On a bâti en 60 ans [...] des infrastructures, des sociétés d’État, des coopératives, des entreprises privées... ça a donné une économie qui n’est pas trop mal. Une citation de :Michel Nadeau

Michel Nadeau a également siégé au Comité de régie d’entreprise du Pension Investment Association of Canada (PIAC).

De 2005 à 2020, il a été directeur général de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques, où Yvan Allaire était directeur exécutif. Il s‘était donné la mission de relever le niveau de gouvernance des organisations au Québec, autant dans le secteur public que privé , se souvient M. Allaire. Il y a mis énormément d’efforts.

C’est quelqu’un qui avait un amour profond du Québec et une connaissance encyclopédique de l‘économie et des entreprises du Québec. Une citation de :Yvan Allaire, président du conseil d’administration à l’Institut sur la gouvernance (IGOPP)