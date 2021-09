COVID-19 : un nouveau décès en Outaouais et dans l’est ontarien, 60 cas à Ottawa

Une personne est décédée de la COVID-19 en Outaouais et une dans l'est ontarien, pendant la fin de semaine.

C’est ce qu’indiquent les chiffres de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), lundi. Ce décès porte à 217, le total des victimes de la pandémie dans la région. Il s' agit d'un deuxième décès en moins d'une semaine.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais indique que ce nouveau décès est intervenu en milieu hospitalier, mais ne précise pas le statut vaccinal de la personne décédée.

Actuellement, 11 hospitalisations sont en cours dont six personnes se trouvent aux soins intensifs, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Selon ces données, qui ne sont pas mises à jour les samedis et dimanches, l’Outaouais compte 82 nouveaux cas de COVID-19 depuis vendredi. Il y a 217 cas actifs.

Dans tout le Québec, la santé publique en recense 679 depuis dimanche.

501 cas actifs à Ottawa

À Ottawa, 60 nouvelles transmissions ont été rapportées dans les 24 dernières heures.

Huit personnes sont hospitalisées, dont sept se trouvent aux soins intensifs. Aucun nouveau décès n’a eu lieu.

Santé publique Ottawa recense 501 cas actifs. L’âge médian des personnes infectées est de 33 ans.

Un nouveau décès dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, le Bureau de santé publique de l'est de l'Ontario (BSEO) rapporte un décès de plus lié à la COVID-19 depuis vendredi.

Cela porte à 113, le nombre de victimes de la pandémie jusqu'ici dans l'est ontarien.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario indique que 49 nouveaux cas se sont ajoutés à son bilan durant la fin de semaine. Jusqu'ici, 5100 personnes ont été testées positives à la COVID-19 dans l'est ontarien.

Actuellement, quatre personnes sont hospitalisées, indique le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario qui rapporte quatre éclosions sur son territoire.

Dans l'ensemble de l'Ontario, 610 nouveaux cas et deux morts sont confirmés.