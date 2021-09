Starlink sortira de la phase bêta en octobre, selon Elon Musk

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, se rapproche de plus en plus de son rêve de connecter les zones rurales et les pays en développement à l’Internet à haut débit et faible latence de Starlink. L’homme d'affaires a répondu à un gazouillis en annonçant la fin « le mois prochain » de la phase bêta, ce qui signifie que le service s’étendra à davantage de pays.