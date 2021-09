5360 chirurgies en attente au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 5360 patients sont présentement en attente d’une chirurgie. De ce nombre, 1941 figurent sur la liste d’attente depuis plus de six mois.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) considère que la situation est encore fragile.

Selon les données fournies par l’organisation, les chirurgies générales, thoraciques, vasculaires, urologiques et orthopédiques sont les plus touchées par les délais. À titre d’exemple, elles représentent à elles seules 74 % des chirurgies en attente et près de 50 % des opérations avec des attentes de plus de six mois.

Parmi tous les réseaux locaux de services (RLS) de la région, c’est celui de Chicoutimi qui présente la pire situation. Évidemment, l’hôpital de Chicoutimi est le centre hospitalier qui traite le plus grand bassin de patients et qui compte le plus de spécialistes.

Nombre de patients en attente depuis six mois par RLS : Chicoutimi : 1393

Jonquière : 161

Alma : 287

Roberval : 40

Dolbeau-Mistassini : 4

Nombre de patients en attente depuis un an par RLS : Chicoutimi : 541

Jonquière : 16

Alma : 23

Roberval : 0

Dolbeau-Mistassini : 0

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean précise que les cas urgents, semi-urgents, de même que les cas de cancers sont traités en priorité.

La pandémie de COVID-19 et le manque de personnel sont en grande partie à l’origine de ces délais. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux assure que les équipes médicales sont mobilisées pour améliorer la situation.

Avec les informations de Linda Bergeron