Des enquêteurs du BST se penchent sur le déraillement du train léger à Ottawa

Le BSTBureau de la sécurité des transports du Canada recueille des informations et évalue l'événement , peut-on lire dans un communiqué de la société d'État.

L'incident s'est produit vers 12 h 15 dimanche et le train qui a déraillé s'est immobilisé entre les stations Tremblay et Hurdman.

Selon le directeur général d'OC Transpo, John Manconi, environ 12 personnes se trouvaient à bord et personne n'a été blessé.

Lors d’une rencontre de la commission du transport en commun lundi, M. Manconi a offert quelques précisions sur les analyses préliminaires entourant le déraillement. Selon lui, un ensemble de roues comprenant 2 essieux sont sorties des rails du train léger.

Je veux partager avec vous des informations préliminaires qui n’ont pas encore été approuvées, ce sont des observations hâtives dans le processus de l’enquête , a-t-il tenu à préciser alors qu’il s’adressait aux membres de la commission.

Nous pouvons dire à ce moment que ce ne serait pas lié aux roues et aux essieux. Il semblerait que ce qui a causé le problème, c’est un appareil qui épand du sable près des roues [...] le socle qui tient cet appareil en place pourrait être tombé et pourrait avoir causé le déraillement. Nous devons attendre les vérifications du BSTBureau de la sécurité des transports du Canada et des autres vérificateurs avant de partager la cause officielle.

Des autobus effectuent le trajet pour l'interruption du O-Train. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Le service de train léger d'Ottawa est suspendu sur toute la ligne de la Confédération en raison de cet incident. Il pourrait s'écouler encore plusieurs jours avant un retour à la normale des opérations.

Le BSTBureau de la sécurité des transports du Canada est un organisme indépendant qui mène des enquêtes sur des événements de transport aérien, ferroviaire, maritime et pipelinier. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports.

Plus de détails à venir.